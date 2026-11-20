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Madrid, 20 nov (EFE).- La Comunidad de Madrid instalará una escultura de Jesús Diego Cota, excapitán del Rayo Vallecano, en el estadio de Vallecas.

Así lo anunció este viernes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea regional para informar de las cuentas de su área para el próximo ejercicio.

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Desde la Consejería destacan que Jesús Diego Cota (Madrid, 1967) desarrolló toda su carrera deportiva en el Rayo Vallecano, convirtiéndose en el jugador con más partidos oficiales disputados (411) de la historia del club a lo largo de 15 años.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Madrid en Bronce, dotado con 500.000 euros dentro del proyecto de presupuestos para 2027, que incorporará al espacio público nuevas esculturas dedicadas a personalidades que han contribuido a la historia y al prestigio de la región.

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Frente a los Teatros del Canal se ubicará un conjunto escultórico que representa al humorista gráfico Antonio Mingote, el periodista Alfonso Ussía y el dramaturgo Pedro Muñoz Seca.

En las renovadas instalaciones de Milla Canal se instalará la imagen de Benito Pérez Galdós, y la del poeta Vicente Aleixandre se situará en la que fue su residencia, Velintonia.

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Pablo Picasso contará con una escultura en Buitrago del Lozoya, localidad que albergará también un nuevo museo dedicado al artista, al que se trasladará el museo actual. EFE