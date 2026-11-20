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Rossi García Avila

Barcelona, 20 nov (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha terciado en la pugna entre las tesis de acusación y defensa en el caso Andic, al aceptar como indicios de homicidio las contradicciones del hijo del empresario y sus visitas previas a Montserrat (Barcelona) mientras cuestiona otras sospechas, desde el móvil económico a la huella simulada.

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El tribunal ha avalado esta semana la prisión con fianza que la jueza instructora de Martorell (Barcelona) impuso a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, tras su detención el pasado 19 de mayo acusado del homicidio de su padre en una excursión en Montserrat en diciembre de 2024, al considerar que la imputación tiene base "objetiva, plural y suficiente".

Sin embargo, el auto -que cuenta con el voto contrario de un magistrado que ve "plausible" la caída accidental- atenúa buena parte de los elementos que la jueza, la Fiscalía y los Mossos d'Esquadra creen incriminatorios, especialmente el móvil económico del supuesto homicidio.

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Las contradicciones en las sucesivas descripciones de Andic sobre cómo cayó su padre, desde una altura de 60 metros en una ruta sencilla que discurre por el macizo de Montserrat, constituyen para el tribunal el principal indicio -aunque indirecto, como todos- que apuntalaría la tesis del homicidio.

La Audiencia apunta en su auto que la explicación inicial del investigado, que contó que caminaba tres o cuatro metros por delante de su padre mientras este hacía fotografías, queda desmentida por el análisis del móvil de Isak Andic, que no tuvo uso durante los once minutos previos a su caída.

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También señala la "discordancia" entre los distintos relatos del investigado sobre la caída: explicó a emergencias que al girarse vio a su padre "caer y gritar" pero en declaraciones posteriores sostuvo que percibió solo "un bulto", seguido de "un impacto y un gemido", porque la vegetación le tapaba la visión.

Según la sala, si se hallaba a tres o cuatro metros del punto en que su padre cayó, como asegura, la visibilidad no era tan limitada como para que no viera la caída.

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También avala el tribunal como indicio incriminatorio la conducta de Jonathan Andic tras la caída: tardó 4 minutos y 34 segundos en llamar a Estefanía Knuth, la viuda del empresario, y otros ocho en contactar con el 112, sin que en ningún momento intentara telefonear o enviar un mensaje al móvil de su padre.

La sala, sin embargo, advierte que esa actitud tampoco tiene un significado "unívoco", porque puede explicarse por su "bloqueo" tras la caída de su padre, por lo que no constituye un indicio por sí solo.

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La resolución de la Audiencia resalta la "fuerza indiciaria" de las dos visitas que Jonathan Andic hizo a Montserrat el 7 y el 10 de diciembre de 2024, apenas días antes de la muerte de su padre, como acreditan los lectores de matrícula de la zona.

La Fiscalía añade una tercera visita, el 8 de diciembre, porque los datos de telefonía muestran que la línea telefónica del investigado estuvo adscrita a repetidores que dan cobertura a esa zona.

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En su declaración ante la jueza instructora, Andic se acogió al derecho a contestar solo a su defensa, por lo que evitó aclarar la finalidad de esos desplazamientos y si fueron para recorrer la ruta de la caída.

Tras examinar la relación profesional y personal de Jonathan Andic y su padre, la sala rebaja el indicio del móvil económico que esgrime la jueza instructora: no consta que hubiera una "amenaza" de desheredarlo ni que el investigado fuera consciente de que su padre urdía un plan, con la psicoterapeuta familiar, para apartarlo definitivamente de Mango tras un año sabático.

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La tesis de que Jonathan Andic temía que su padre dejara sus bienes a una fundación filantrópica tampoco "tiene fuerza como móvil autónomo", dado que al parecer el proyecto era conocido y compartido por los tres hermanos, según la Audiencia.

La supuesta huella fingida en el punto en que Andic cayó, que los Mossos d'Esquadra señalan en sus informes, es el indicio que más recelo genera en el tribunal, que incluso se refiere a él como "alteración del terreno".

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Los investigadores mantienen que esa supuesta huella solo se podía producir repitiendo al menos cuatro veces una fricción en el suelo de forma "deliberada".

La sala, sin embargo, advierte de que no se puede saber "cuándo se generó, quién la produjo ni mediante qué acción concreta" y recuerda que no contenía ningún vestigio que pudiera vincularlo con la víctima o el investigado, además de que su valor es escaso porque la zona no estuvo "aislada ni acordonada" y los agentes regresaron a ella en varias ocasiones.

La jueza de instrucción ve sospechosa la desaparición en "extrañas circunstancias" del anterior móvil de Andic, que mantiene que se lo robaron en un viaje relámpago a Quito (Ecuador) los días 24 y 26 de marzo de 2025, cuando ya había trascendido que estaba siendo investigado por la muerte de su padre.

Para la Audiencia, el hecho de que no se recuperara íntegramente el historial de WhatsApp cuando Andic cambió de móvil puede tener "relevancia objetiva" pero por sí solo no puede considerarse un indicio de "destrucción de fuentes de prueba ni de participación en los hechos, al no encontrarse acreditada una conducta deliberada de eliminación o ocultación". EFE