Guardar

València, 20 nov (EFE).- La Asociación de Fiscales, la mayoritaria dentro del Consejo Fiscal, ha exigido un nuevo estatuto para el Ministerio Fiscal que "precise que el Fiscal General del Estado deba ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio, con más de veinte años de ejercicio, que no hayan ostentado en los últimos diez años cargos de elección popular o designación política".

En una reunión de delegados celebrada en València, esta asociación ha reclamado que, del mismo modo, el fiscal general "no pueda ocupar cargos políticos durante los dos años siguientes a su cese por cualquier causa".

PUBLICIDAD

"Al FGE le será aplicable el estatuto jurídico de derechos, obligaciones, causas de abstención y recusación, incompatibilidades, prohibiciones, incapacidades y responsabilidades de todo tipo que rige para los demás miembros del Ministerio Fiscal", según la referida propuesta, de la cual ha informado la Asociación de Fiscales en un comunicado.

El nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que se reclama deberá "marcar los hitos de un proceso de regeneración institucional que, inevitablemente, hemos de emprender a fin de rehabilitar la credibilidad erosionada y la autonomía vilipendiada, desterrando toda posibilidad de injerencia política o partidista y, por ello, interesada en la acción del Ministerio Fiscal".

PUBLICIDAD

"La sociedad española merece un Ministerio Fiscal independiente en quien pueda confiar como defensor de los valores constitucionales, y los miembros del Ministerio Fiscal deben recuperar el orgullo de ser fiscal", añade.

Al margen de esta reivindicación, la Asociación de Fiscales reclama celeridad en la implantación del expediente digital, herramientas de IA "para el trabajo ordinario de las Fiscalías, que no deje al Ministerio Fiscal en una situación de desventaja en relación con el resto de operadores jurídicos" y "protocolos de actuación y formación para la gestión de grandes catástrofes en la Carrera Fiscal".

PUBLICIDAD

Por último, la Asociación de Fiscales ha mostrado su apoyo a los fiscales y jueces de Ceuta a raíz de "la situación generada por la entrada masiva de inmigrantes acaecida el 30 de julio". EFE