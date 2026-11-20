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Inés Gutiérrez y Julia López

Madrid, 20 nov (EFE).- Juan Mata acabó su etapa de futbolista. Y se incorpora como asesor a Populous, uno de los estudios referentes de la arquitectura deportiva mundial. Jorge Betancor, director general de la oficina en España, apunta en EFE la relevancia que puede aportar un futbolista de su perfil en los despachos.

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“Son las pequeñas decisiones de diseño las que marcan la diferencia real en la experiencia de los jugadores. Un gimnasio de recuperación con grandes ventanales hacia el campo, por ejemplo, permite que un jugador lesionado vea entrenar a sus compañeros, y eso puede convertirse en una fuente de motivación muy poderosa. La experiencia de Juan nos ayuda a acertar en esos detalles. Sabe lo que un jugador percibe desde el primer día: cómo se siente el vestuario, dónde te recuperas o lo cerca que necesitas estar de tus compañeros. Esos son los detalles en los que queremos trabajar con él”, afirma Betancor.

“Hemos diseñado más de 250 centros de entrenamiento en todo el mundo, y las mejores ideas siempre parten de los jugadores. Juan ha pasado veinte años en entornos futbolísticos muy distintos, así que contar con él como consultor nos ayuda a replantearnos qué es lo que realmente importa: cómo se recupera, aprende y se siente un jugador cada día. Sus aportaciones en los proyectos van a marcar la diferencia que ningún otro equipo de arquitectos nos puede dar”, subraya el ejecutivo de la compañía.

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La explotación comercial los 365 días del año de un estadio es uno de los grandes vectores de estos recintos en todo el mundo.

“Juan también ha levantado trofeos en estadios diseñados por nosotros, desde el FNB Stadium de Johannesburgo hasta Wembley. Ahora que el fútbol mira hacia 2030, el estadio ya no es solo un recinto para el día de partido. Es una plataforma para el rendimiento, para la afición y para la comunidad que lo rodea. Juan ha jugado casi 200 partidos en estadios que hemos diseñado, así que sabe de primera mano qué los hace funcionar. Esa perspectiva nos ayuda a dar forma a la próxima generación de recintos, poniendo la experiencia del deportista y del aficionado en el centro del diseño”, indicó.

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Hasta llegar a este momento, Juan Mata ha firmado una trayectoria apasionante. Incluido el día que ganó el Mundial 2010 con España.

Desde que Howard Webb pitó el final del partido y eufórico se hizo con uno de los balones del encuentro, lo escondió bajo la sudadera y corrió a celebrar con sus compañeros el título.

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5.974 días después, el futbolista asturiano anunció su retirada como profesional, pero seguirá vinculado de forma activa al mundo del fútbol a través de diversos proyectos empresariales.

Precisamente, aquel estadio de Sudáfrica en el que Mata, con la selección de Vicente del Bosque, pasó a la historia del fútbol, fue diseñado por la conocida firma estadounidense.

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Al igual que el emblemático Wembley, donde también levantó varios títulos. Y así hasta cientos de estadios diseñados por este estudio en los que jugó a lo largo de su longeva carrera en clubes como el Valencia, el Chelsea, el Manchester United o en lugares más exóticos como Japón o Australia.

El pasado mes de junio, la firma estadounidense anunció la incorporación del campeón del mundo con el objetivo de que aporte “una visión estratégica y la perspectiva del propio deportista al diseño de centros de entrenamiento de élite y espacios de alto rendimiento en todo el mundo”.

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La principal función de Juan Mata estará en las ciudades deportivas, un espacio que como explica Betancor para los futbolistas “es su casa”. “Él no va a dibujar, pero va a la mesa de decisiones”.

“Las ciudades deportivas son donde entrenan y se preparan para competir, es un punto donde entre ellos conviven mucho. Son muchas horas con compañeros y equipo técnico, hay una serie de flujos de usuarios, de necesidades, de recuperación. En todo ese conjunto de cosas alguien como Juan nos puede aportar mucho, mucha experiencia. Nadie mejor que él para ayudarnos con esto”, transmiten desde la firma.

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“En cuanto a las ciudades deportivas es una estructura compleja porque hay retorno menos directo. Entonces lo que han entendido los clubes es que su inversión ahí es para la creación de talento. Crear y cuidar talento y cómo esos niños quieren aspirar a llegar al top, al primer equipo. El activo de sus clubes va a ser sus jugadores. Hay algunas ciudades deportivas, que ya lo están haciendo en Estados Unidos, que también incorporan centros clínicos o un segundo o tercer uso que se puede compatibilizar y tanto el club como la comunidad se pueden beneficiar de ello”, analiza Betancor.

Juan Mata dejó su huella más allá del terreno de juego por sus iniciativas como Common Goal, un proyecto solidario que anima a los futbolistas a donar el 1% de su salario a proyectos sociales o la Right To Dream Academy, que ofrece a jóvenes futbolistas africanos la oportunidad de desarrollar sus carreras deportivas.

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Además, el exjugador, de 38 años, es inversor en la escudería Alpine (Fórmula 1), del San Diego FC de la MLS y de Mercury 13, un fondo enfocado en invertir y profesionalizar clubes de fútbol femenino. EFE