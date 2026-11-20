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José Luis Picón

Málaga, 20 nov (EFE).- El escritor Javier Castillo, que ha vendido más de tres millones de ejemplares de sus anteriores novelas, vuelve a las librerías el 24 de noviembre con 'Espinas en el aire' y siente que "es un sueño" todo el fenómeno que se genera actualmente alrededor de sus libros.

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"Parece que fue ayer cuando publiqué 'El día que se perdió la cordura'. Han sido nueve novelas en nueve años, tengo la sensación de que en cada libro me lo juego todo y mantengo ese cosquilleo", afirma en una entrevista con EFE Castillo, que presenta este viernes su libro en Málaga.

Asegura que el éxito no le crea presión al crear una nueva obra, sino "ilusión" por darle "el mejor libro posible" a los lectores y conseguir "que la gente, cuando empiece a leerlo, no lo quiera soltar".

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"Hoy en día tenemos el problema de que cada estímulo es una distracción que nos aleja de nuestra propia reflexión, nuestra propia emoción interior y de la lectura. Como escritor me he propuesto que, si suena el móvil o alguien te envía un wasap, estés tan enganchado en la historia que seas incapaz de dejarla".

Cree que en 'Espinas en el aire' hay "mucho cambio de registro" respecto a sus otros libros, con una historia "independiente de las anteriores", que "usa elementos de misterio y de suspense psicológico, con giros en todos los capítulos y una ambientación que va asfixiando poco a poco".

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¿Y por qué ese cambio de registro? "En cada libro quiero divertirme, probar nuevas voces y jugar a algo distinto. Cuando era adolescente, escribía muchos relatos cortos y eso me permitía probar muchas voces, muchos estilos de narración y jugar a cambiar narradores a mitad del relato, y eso permitía muchas maneras de contar una misma historia".

"Este cambio permite que quien lee mis libros se sorprenda también. Incluso quienes ya conocen cómo escribo van a encontrar una versión distinta de ese misterio que les gusta".

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Castillo está seguro que este es su libro "más psicológico y perturbador", por el hecho de que la protagonista narre en primera persona, por lo que la psicología del personaje "acaba invadiendo al lector".

A estas alturas de su carrera, siente que domina "muy bien las reglas" que se ha impuesto en sus libros, por ejemplo "cómo empezar una historia, cómo generar que el lector sienta empatía por el personaje o cómo hacer que la historia vaya envolviendo en capas para sentir que la habitación a tu alrededor se va oscureciendo conforme lees y quedas solo con el texto en blanco iluminado".

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"Intento en cada libro un tipo de 'thriller' distinto y este es el más psicológico", añade Castillo, que ya ha visto cómo varias de sus obras anteriores se han llevado a la pantalla y considera que esta "funcionaría muy bien como película, no tanto como serie".

'Espinas en el aire' es un libro independiente después de haber escrito la saga protagonizada por Miren Triggs, y al respecto puntualiza que las sagas le gustan "cuando están justificadas, cuando permiten crear un misterio que abarque al mismo personaje en una evolución mucho más larga".

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"Pero algún día escribiré otra saga, seguro. Además, hay una historia de Miren Triggs que se quedó en el aire y que la tengo pendiente para más adelante, pero no sé cuándo".

A sus lectores habituales les garantiza que "van a flipar" y se van "a sorprender muchísimo" con su nueva novela, y a quienes no le han leído antes les asegura que este es "un libro increíble para empezar".

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"Reúne mucho de lo mejor de mis anteriores libros y, al mismo tiempo, es una historia única y no tienes que haber leído nada de lo anterior, es un misterio que empieza y termina y que te sumerge muy rápido en esa burbuja de aire en la que te cuelas cuando empiezas una historia que te absorbe".

Durante la escritura de 'Espinas en el aire', Castillo sufrió la pérdida de sus padres, en un periodo de dos meses, y eso está "completamente" en la novela.

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"Paré de escribir durante mes y medio o dos meses, porque era incapaz de escribir una sola palabra, y cuando me senté de nuevo delante del ordenador me di cuenta de que todo ese dolor, toda esa oscuridad y toda esa sensación de que cuando pierdes a alguien lo sigues viendo en casi cada rincón está dentro de la historia de un modo muy intrínseco". EFE

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