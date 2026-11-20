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La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha reclamado este viernes que España celebre una nueva votación sobre su pertenencia a la OTAN y abandone la Alianza Atlántica para "dejar de ser cómplice de los crímenes internacionales" de los presidentes de EEUU e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu; al tiempo que se ha comprometido a "revertir el rearme" y destinar a la sanidad y la educación públicas el dinero comprometido en armamento.

Así lo ha manifestado durante un mitin de Podemos celebrado en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid, ante cientos de asistentes y con la participación del candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, donde ha criticado que España siga siendo "aliado militar" de Estados Unidos por su pertenencia a la OTAN.

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En este sentido, Montero ha asegurado que Trump está utilizando bases militares situadas en territorio español para sus "guerras ilegales" y ha defendido que los ciudadanos puedan decidir si quieren mantener esa alianza.

"Este país tiene que volver a votar y tiene que votar si quiere seguir siendo aliado y cómplice de los crímenes internacionales de Trump y Netanyahu o si queremos salir de la OTAN y dejar de ser cómplices. Fuera de la OTAN, sí, y los militares yanquis 'go home', a vuestra casa", ha añadido, antes de reivindicar unas relaciones internacionales basadas en la "fraternidad" y la "diplomacia".

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CRITICA LOS 20.000 MILLONES EN ARMAMENTO APROBADOS EN TRES SEMANAS

La candidata de Podemos ha cargado también contra el Gobierno por haber aprobado, según ha señalado, contratos armamentísticos por importe de 20.000 millones de euros durante las tres primeras semanas posteriores a la convocatoria de las elecciones generales. Y ha asegurado que durante la legislatura se habían comprometido otros 36.000 millones en armamento.

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"Yo quiero un Gobierno que se dé prisa por proteger los derechos de las profes en huelga. No por firmar contratos armamentísticos. Por eso es nuestro compromiso revertir el rearme", ha subrayado, antes de advertir de que "las armas no se compran para dejarlas guardadas en un hangar" y expresar su rechazo a que los jóvenes puedan acabar participando en conflictos bélicos.

"Nuestros hijos, los hijos de todo el mundo, tienen que estar en los parques, en las escuelas, en las universidades, con trabajos dignos, yéndose de vacaciones, conociendo el mundo, disfrutando de la vida, y no en sus guerras", ha manifestado Montero, quien ha reclamado que cada euro público comprometido en armamento se destine a la sanidad pública, a la educación pública, a la lucha contra las violencias machistas.

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PIDE ROMPER TODAS LAS RELACIONES CON ISRAEL

En materia internacional, la eurodiputada ha reiterado su rechazo al envío de armas a Ucrania y ha criticado a los dirigentes políticos que defendieron esa medida como una vía para alcanzar la paz frente al presidente ruso, Vladímir Putin.

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Asimismo, ha pedido romper "todas las relaciones comerciales, militares, diplomáticas" con Israel y ha reclamado que Netanyahu sea encarcelado.

La dirigente de la formación morada ha cuestionado también el reconocimiento del Estado palestino realizado por el Gobierno español, al señalar que no se han concretado sus fronteras, y ha reivindicado el regreso de los refugiados palestinos a sus hogares.

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REIVINDICA SU BANDERA FRENTE A LA DERECHA

El acto, que ha comenzado con las intervenciones de dos profesores de la Educación pública madrileña, ha contado con la presencia de banderas de Palestina, de la II República española y de la paz. A continuación, Irene Montero ha ondeando la bandera tricolor para reivindicar lo que considera que representa su formación.

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"Esta es nuestra bandera. La de la España en la que nadie es más que nadie. La de la sanidad pública, la de la educación pública, la del feminismo, la del derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro, la de la memoria antifascista, la igualdad, la justicia social y la fraternidad, la de una España que no se arrodilla ante ningún poderoso", ha proclamado.

También ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que durante el 'cara a cara' de este jueves con Alberto Núñez Feijóo no dedicara ninguna palabra a los últimos asesinatos de mujeres víctimas de violencia machista.

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La candidata de Podemos considera que esa cuestión debería haber abierto el debate y ha criticado que el feminismo solo apareciera cuando Feijóo lo mencionó para cuestionar las políticas feministas.

Asimismo, ha acusado al PSOE de haber escondido "el feminismo en un cajón" y ha llamado a las mujeres a movilizarse el 29 de noviembre para continuar avanzando en derechos. "Las mujeres tenemos que volver a abrir la brecha porque nos va la vida en ello", ha manifestado.

En la recta final de su discurso, Montero ha agradecido a Gabriel Rufián su defensa de una alianza entre las izquierdas independentistas y Podemos y ha animado a los asistentes a hacer campaña por ambas formaciones en las elecciones generales.

Y ha pedido a los votantes "un último empujón" para conseguir un segundo escaño de Podemos por Madrid con el objetivo de "impulsar los cambios que no se atreven a realizar las otras formaciones políticas".