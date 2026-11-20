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Villarreal (Castellón), 20 nov (EFE).- El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, señaló en rueda de prensa que, a pesar de la dificultad que implica el desplazamiento de este domingo para visitar el estadio del Barcelona, actual líder del campeonato, es una oportunidad para su equipo de recobrar la ilusión.

"Las derrotas y las victorias tienen un efecto que uno sabe cuál va a ser. Después de ganar, obtuvimos entusiasmo e ilusión. Ahora visitamos al Barça, que es el líder, lo sabemos de sobra, pero este tipo de partido es una oportunidad, no es un obstáculo. Es la oportunidad de poder mostrarnos y alargar la ilusión de la que venimos hablando", señaló.

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Sobre cómo afrontar este encuentro, el técnico navarro explicó: "Siempre hago la misma reflexión y creo que una cosas es la identidad del equipo, en este caso del entrenador de cómo plantea, y otra cosa es la táctica, de qué tienes que hacer para pararlo y cómo atacarlo".

"Con la cantidad de goles que hacen y la cantidad de jugadores de nivel, cuanto más lejos estén de nuestra portería, mejor. También sabemos que son de transiciones rápidas. Estar en el Camp Nou contra este equipo dentro de nuestra área, sabemos que no va a ser cómodo. Tenemos que ser capaces de estar altos para hacerles daño", añadió.

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Tras un irregular comienzo de campeonato, el Villarreal afronta un momento clave para definir dónde va a estar.

"Debemos priorizar siempre el momento actual y no mirar más allá, pero realmente este proceso que tenemos ahora de partidos de diferentes competiciones y jugando cada poco tiempo, es un momento vital para ver a nivel energético y de sensaciones. Es importante ver cómo nos desarrollamos en estos cuatro partidos y qué resultados obtenemos. Vaya bien o no tanto, la liga es un maratón. Pero sí, lo que pase en este mes, nos va a ayudar", admitió.

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Preguntado por la incidencia que puede tener Lamine Yamal, el entrenador señaló que "a la vista está que es un jugador superlativo, diferencial". "Después de unos cuantos partidos contra él, va adaptando y añadiendo registros a su fútbol. Es capaz de coger otras posiciones que antes no tomaba. Como entrenador veo que cada año va incorporando cosas", agregó.

"No creo que tengamos que estar pendientes solo de él. Nuestros laterales izquierdos, sabemos que hay que atacarle aún más fuerte, y va a pasar por hacer una defensa excelente. Si quieres ganar, el paso uno es defender, pero el paso dos es atacar aún más fuerte", prosiguió.

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Sobre la dinámica de su equipo en este nuevo proyecto que lidera, comentó: "Llevamos unos meses juntos y la mejor manera de saber dónde estamos es ser claro. Veo dos obvios. Uno es que generamos oportunidades de gol muy claras que no hemos materializado y que si hubiéramos marcado estaríamos en otra posición, y la otra es que a día de hoy cuando jugamos en La Cerámica no tenemos esa regularidad o efervescencia". EFE

jmg sm/ism