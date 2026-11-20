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Bilbao, 20 nov (EFE).- El capitán del Athletic Club, Iñaki Williams, lamentó la derrota ante el Espanyol (0-1) en San Mamés y señaló que, a su juicio, fueron superiores a su rival, "pero no se ha reflejado en el resultado” pese a las numerosas ocasiones que generó su equipo.

En declaraciones a Movistar+ al término del encuentro, el delantero reconoció que se va "muy jodido" a su casa porque ha tenido "ocasiones claras como para hacer gol”. “Es una lástima porque el equipo trabaja para generar, hoy hemos generado y es una pena”, añadió.

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Williams consideró que el equipo viene “haciendo las cosas bien” y que solo le falta acierto. “Las áreas son lo que mandan en el fútbol y cuando no las metes y concedes y te meten, pues es lo que tiene”, explicó el jugador, que añadió que el fútbol “muchas veces no entiende de justicia”.

El capitán dijo entender la frustración de la afición, que había visto ganar a su equipo en los dos últimos partidos en San Mamés. “Nosotros también estamos jodidos porque queremos dar ese plus, eso que nos acerca a jugar en Europa el año que viene”, afirmó.

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En su opinión, ese objetivo pasa por ser fuertes en su estadio, como en temporadas anteriores. “Es una lástima que nos estemos dejando tantos puntos en casa”, concluyó. EFE

FRC/asc