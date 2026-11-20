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ELECCIONES GENERALES

Último fin de semana de campaña electoral para el 29N

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Madrid (EFE).- En el último fin de semana de campaña electoral el candidato socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este sábado a Tenerife y Gran Canaria, Alberto Núñez Feijóo celebra un mitin en Valencia, Santiago Abascal estará en Sevilla y Alicante, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en Barcelona.

Junts per Catalunya celebra en Vic (Barcelona) un acto enfocado hacia el mundo local; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ofrecerá un mitin en Murcia; y el presidente del PNV, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales, participan en un mitin en Eibar.

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FIN SEMANA

Fin de semana otoñal con alternancia de lluvias y tiempo estable, y noches más frías

Madrid (EFE).- El fin de semana estará marcado por una alternancia de jornadas de tiempo estable con otras lluviosas, provocadas por el paso de frentes que dejarán abundantes precipitaciones en el noroeste peninsular, además de noches, en general, más frías y con algunas heladas.

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Serán unos días "típicamente otoñales", ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien ha alertado de que a lo largo del fin de semana el viento seguirá soplando con intensidad en zonas sobre todo del norte y este de la península. En cuanto a las temperaturas, durante el sábado y el domingo se prevén valores propios de la época del año o algo por encima.

MEDINA AZAHARA

Medina Azahara entona su adiós definitivo en Madrid: "Somos gente de palabra, es el final"

Madrid (EFE).- Medina Azahara entona este sábado su adiós definitivo como banda a más de 45 años de historia y a un legado de rock andaluz que, en su opinión, nadie ha recogido como heredero. "Quedarán las canciones", eso sí, y ratifican que en el futuro emprenderán proyectos en solitario, pero el grupo se va para siempre.

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"Por supuesto, nosotros siempre hemos intentado ser honestos y somos personas de una sola palabra que cumple en todo", ha enfatizado en una charla con EFE Manuel Martínez, vocalista desde su fundación en 1979 en Córdoba. Cuenta que a unas horas de su último concierto en Madrid, que tendrá lugar en el Palacio Vistalegre, se le juntan "sensaciones varias, como incertidumbre, pero también pena por dejar tanto tiempo atrás". "Mañana a las 12 de la noche se verá todo junto", pronostica.

FERIA ANTIGÜEDADES

Feriarte arranca con 80 galerías y anticuarios y obras de Picasso, Chillida y Goya

Madrid (EFE).- La feria de arte y antigüedades Feriarte abre sus puertas al público este sábado con la participación de 80 galerías y anticuarios nacionales e internacionales que ofertan obras de Pablo Picasso, Joan Miró, Joaquín Sorolla o Eduardo Chillida.

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Además, Feriarte reunirá piezas singulares como obras de Francisco de Goya, Pierre Bonnard e incluso una obra atribuida a Rembrandt.El visitante podrá descubrir también arte persa e islámico, piezas japonesas de época Meiji, un mosaico romano con representación de la diosa Tyche, libros históricos y manuscritos, así como propuestas de alta joyería y una selección de joyas históricas en oro, platino y diamantes.

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA

Un viaje "salvaje" con David Sims, el fotógrafo que busca la belleza en la imperfección

A Coruña (EFE).- La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) propone desde este sábado y hasta el 1 de mayo de 2027 "un viaje salvaje y precioso" por la obra de David Sims, el fotógrafo británico que "busca la belleza en la imperfección", según la comisaria de la exposición, Charlotte Cotton.

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La fundación abre este sábado en su centro del puerto de A Coruña una nueva muestra para acercar a la ciudad el trabajo de grandes fotógrafos de moda, una propuesta que empezó en 2021 con el trabajo de Peter Lindbergh. El título elegido para la de David Sims es 'The hamster becomes the problem (El hámster se convierte en el problema)' y el artista ha agradecido la oportunidad y ha asegurado que se han atendido todas sus peticiones.

EL TIEMPO

Este sábado, lluvias persistentes y rachas muy fuertes de viento en el noroeste peninsular

Madrid (EFE).- La entrada de varios frentes por el noroeste dejará este sábado precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura, así como rachas muy fuertes de viento en el litoral gallego, área cantábrica y montañas del norte y centro peninsular.

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La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte de la península e intervalos nubosos en la mitad sur y Baleares, con tendencia a cubrirse el cuadrante suroeste al final del día. Brumas y nieblas en regiones de la mitad noroeste peninsular, así como probables bancos de niebla matinales en Melilla.

EFE

fp