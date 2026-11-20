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Vigo, 20 nov (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, no ve tantas diferencias entre el Real Madrid de José Mourinho y al que la pasada temporada dirigió Xabi Alonso, frente al que logró un histórico triunfo en el Santiago Bernabéu.

“No creo que el Real Madrid sea tan diferente al del año pasado, y su plantilla tampoco ha cambiado tanto. Sí que hay matices del entrenador, que son mejores o peores según los gustos de cada uno. Hay cosas del plan de partido del año pasado que nos pueden valer y otras que no. Tenemos que centrarnos en lo que somos buenos nosotros y asumir que nos va a tocar sufrir durante muchos momentos ”, destacó.

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En una larga comparecencia ante los periodistas, el técnico celeste dijo que ve a su equipo mentalizado de que puede repetir el triunfo del año pasado en el estadio madridista.

“Ahora mismo estamos convencidos de que el Celta puede ser competitivo contra cualquier rival, algo que no siempre percibí desde que entrené al primer equipo. La victoria del año pasado allí, en el Wanda o en escenarios parecidos, nos da la autoestima para afrontarlo así. Eso no significa que no sea extremadamente complicado”, incidió.

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En este sentido, apuntó que mañana tendrán enfrente “a uno de los mejores equipos del mundo” y que, además, “probablemente está en su mejor momento de la temporada”.

“El Real Madrid está en crecimiento. Es un equipo sólido y ordenado, vamos a tener que hacer un partido perfecto para llevarnos puntos del Bernabéu”, avisó Giráldez, quien no cree que la baja del internacional español Borja Iglesias vaya a ser determinante para su equipo.

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“La temporada pasada hicimos un partidazo en Lyon sin Borja, en un escenario fuera de casa muy complicado y contra un equipo muy complejo. Hemos jugado algún partido contra Barcelona, Real Madrid o Atlético sin Borja, sin Iago… sin jugadores que son muy especiales. El equipo es capaz de tener recursos distintos. Los partidos no se juegan de manera individual”, profundizó. EFE

dmg/cmm