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Lara Malvesí

Barcelona, 20 nov (EFE).- El escritor y guionista Gabi Martínez reivindica en la novela 'Gritadero' (Random House) la posibilidad de crear un lugar de "disidencia creativa" en un "mundo confuso" y "lleno de ruido y virtualidad", ha contado el propio autor en una entrevista con EFE.

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Las protagonistas de la última novela del escritor tras 'Delta', son dos mujeres de clases sociales muy distintas que se conocen en una montaña rusa entre chillidos y excitación.

Esa alianza da origen a una comunidad clandestina que empieza como "catarsis" pero consigue hacer tanto ruido que el poder lo ve como una amenaza.

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"A principios de siglo me quedé muy impresionado con las movilizaciones antiglobaliación y ya pensé en escribir una novela sobre la disidencia en la que existiera un 'gritadero', un lugar donde relajarte y articular tu pensamiento", ha confesado Martínez.

Después, ha relatado, hicieron mella en él tanto la ley mordaza como una pandemia de la COVID-19 "durante la que se convertía en sospechoso incluso lo que te salía de la boca".

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"Y pensé que había llegado el momento de dar protagonismo al espacio del 'gritadero'", ha confesado el autor, que entre otros referentes intelectuales de disidencia civil nombra a Chuck Plahniuk, Leo Tolstoy o Walt Wilthman.

Sobre su fascinación con el grito, reflexiona: "Cuando naces, gritas. Es algo inesperado, primitivo. Y puedes gritar por muchas cosas, por miedo, por placer... a mí el que más me gusta es el grito que desbarata todo. Un grito que es protesta y es poesía".

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Martínez llama además la atención sobre lo físico de gritar en un mundo lleno de virtualidad. Un ecosistema tecnológico en el que los drones pueden incluso matar a alguien sin "verlo".

A propósito de la elección de dos protagonistas femeninas, ha valorado que son las mujeres las que han hecho "grandes cosas" en los últimos tiempos, empezando por "educar a los hombres para ser mejores" y pese a que como daño colateral "algunos se han radicalizado en el machirulismo".

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"Ellas representan lo que es la posibilidad de pacto y alianza en un mundo hiperpolarizado. Si quieres llegar a tener éxito tienes que dialogar con personas distintas a las de tu mundo", ha añadido.

Habitual escritor de viajes, Martínez tiene en esta novela la oportunidad de centrar la acción en el barrio de la Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que le es tan familiar y que consigue poner en el libro "en el centro de la trama".

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"Es curioso que siempre se habla de ese lugar como la periferia, pero para mí es mi centro, es centralidad", ha señalado.

Si bien en las últimas semanas ha habido algunas protestas -incluso violentas- en las grandes ciudades, Martínez dice ver con preocupación el poco grito que existe en las calles a diario por las condiciones de vida o el cambio climático, por ejemplo.

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"Solo algunos jóvenes levantan la voz porque en general la sociedad aún está demasiado aburguesada", comenta el autor, que cree que las narrativas intelectuales se han plegado al mercado en general y, especialmente, en lo que tiene que ver con tomar auténticas medidas contra el calentamiento global.

Autor implicado en la llamada 'liternatura' (como se denomina en español a los ensayos y otras obras en torno a la naturaleza desde una perspectiva que trasciende al punto de vista meramente humano del planeta), apunta que los incendios que vivimos son los "gritos" del planeta.

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"Estamos viviendo ya incendios de sexta generación. Sorprende la falta de reacción o cómo se condena al que reacciona", ha añadido el autor de 'Vuelta al origen', 'Las defensas' y 'Delta', sobre su experiencia durante un año viviendo en la isla de Buda del Delta del Ebro, especialmente castigada por el clima.

Tanto de 'Gritadero' como de 'Delta', mejor libro de 2023 por la revista literaria WMagazine, se están preparando versiones cinematográficas. EFE

(foto)