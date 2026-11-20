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Helsinki, 20 nov (EFE).- La Federación Finlandesa de Fútbol ha destituido al seleccionador nacional, el danés Jacob Friis, después de que Finlandia quedara tercera de su grupo en la categoría C de la Liga de Naciones por detrás de Albania y Bielorrusia, incumpliendo el objetivo de ascender a la liga B, según anunció este viernes.

"La principal meta del proyecto de Friis eran las eliminatorias del próximo año para la Eurocopa, pero lamentablemente los resultados de otoño y la evolución del rendimiento en el juego no cumplieron con nuestras expectativas", señaló en un comunicado el presidente de la federación, Ari Lahti.

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"Jacob es un gran profesional, muy respetado como entrenador y como persona tanto dentro del equipo como en la Federación Finlandesa de Fútbol. Queremos agradecer a Jacob su compromiso y su contribución al futuro de la selección finlandesa", agregó Lahti.

Desde su nombramiento como seleccionador de Finlandia en enero de 2025, el combinado nórdico disputó 20 partidos internacionales, con un balance de ocho victorias, tres empates y nueve derrotas.

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Friis, de 49 años, dirigió anteriormente los clubes daneses Aalborg y Viborg y fue seleccionador del combinado femenino sub-19 de su país, además de ejercer como asistente en varios equipos, entre ellos el mexicano Tigres UANL de Monterrey y el Augsburgo alemán.

El técnico danés será sustituido por Mika Lehkosuo, actual entrenador de la selección finlandesa sub-21, quien esta misma semana logró clasificar a su equipo por segunda vez en la historia para la Eurocopa de esta categoría tras imponerse a Irlanda a doble partido.

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"Mika ha hecho un trabajo excelente en la selección sub-21 y sus dos clasificaciones para el campeonato europeo son una prueba irrefutable de ello. Ha logrado crear una cultura de triunfo sin complejos en sus equipos y se ha ganado esta oportunidad con su rendimiento", señaló Lahti.

Lehkosuo, quien asumirá su nuevo cargo el 1 de enero de 2026, tiene contrato para los próximos cinco años y su mayor reto será combinar la renovación generacional de la selección absoluta con la obtención de resultados inmediatos, según la federación. EFE

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