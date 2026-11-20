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Madrid, 20 nov (EFE).- El fin de semana estará marcado por una alternancia de jornadas de tiempo estable con otras lluviosas, provocadas por el paso de frentes que dejarán abundantes precipitaciones en el noroeste peninsular, además de noches, en general, más frías y con algunas heladas.

Serán unos días "típicamente otoñales", ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien ha alertado de que a lo largo del fin de semana el viento seguirá soplando con intensidad en zonas sobre todo del norte y este de la península.

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En cuanto a las temperaturas, durante el sábado y el domingo se prevén valores propios de la época del año o algo por encima.

Lo más destacado de este viernes será el mal estado de la mar en Galicia y en el Cantábrico, con olas que superarán los 5 metros, a la vez que un frente dejará lluvias abundantes en Galicia, sobre todo en el oeste y en el sur de esta comunidad, donde las precipitaciones fuertes y persistentes dejarán más de 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora u 80 litros en doce horas.

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El viento soplará con fuerza en zonas de montaña del tercio norte, con unas temperaturas sin grandes cambios en general, propias de estas fechas o algo por encima.

Por capitales de provincia destacan los 24 grados de Alicante, 23 grados de Murcia y 22 grados de Valencia, mientras que en el interior las máximas serán más bajas, con 12 grados en León, Segovia y Soria, y 13 grados en Burgos, Cuenca y Salamanca.

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En cuanto a las mínimas, el ambiente será más frío en el interior peninsular, con apenas 2 grados en Granada, 5 grados en Teruel y 6 grados en Albacete, Cuenca, Pamplona y Soria. En Madrid, la mínima será de 8 grados.

El sábado continuará avanzando el frente del día anterior y además llegarán nuevos frentes propiciando una "jornada muy lluviosa" en Galicia y noroeste de Castilla y León, y de forma menos abundante en el norte peninsular, zona centro y Extremadura.

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En el resto del país los cielos estarán cubiertos, pero no lloverá y el viento será muy fuerte en zonas costeras y en montañas del norte y del este peninsulares, con unas temperaturas notablemente más altas en el sur, donde Murcia, por ejemplo, alcanzará 25 grados en contraste con los 11 grados de máxima que se registrarán en León.

El domingo será una jornada más estable, pero también más fría, con lluvias débiles de madrugada en zonas del norte peninsular y del interior, que darán paso a cielos poco nubosos. El viento aumentará la sensación de frío, mientras que las temperaturas mínimas seguirán bajando, con heladas en zonas del norte y centro de la península.

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Se esperan mínimas de un grado bajo cero en Cuenca y Ávila, de 0 grados en muchas ciudades de la meseta norte y de 3 grados en Madrid. Las máximas oscilarán entre los 10 y 15 grados en el norte y los 15 y 20 en el sur.

El lunes será una jornada en la que apenas se esperan lluvias y es probable que, a partir del martes, vuelvan a llegar frentes que afectarán sobre todo al oeste peninsular con las lluvias más abundantes, concentradas de nuevo en Galicia.

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A partir del martes, la incertidumbre aumenta notablemente y no se puede descartar que pueda llover en cualquier punto de la península y Baleares, aunque la mayor probabilidad seguirá siendo en el oeste peninsular. EFE

esl/crf

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