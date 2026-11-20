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Villanueva de la Serena (Badajoz), 20 nov (EFE).- El escritor Fernando Martínez López ha ganado este viernes la 46 edición del Premio Literario Felipe Trigo con “Doce firmamentos”, una novela que vincula la astronomía con la vida personal y que le ha valido su segundo triunfo en el certamen de Villanueva de la Serena, tras imponerse en la 33 edición con “Tu nombre con tinta de café”.

El jurado, que ha elegido la obra por mayoría, ha destacado la apuesta narrativa de Martínez López, que considera más arriesgada que la de las demás novelas, así como la originalidad del arranque y lo sorprendente del desenlace.

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Martínez López, doctor en Ciencias Químicas y profesor de secundaria, ha publicado varias novelas, la más reciente este mismo año, y ha sido finalista del Premio José Manuel Lara.

El jurado ha elegido, también por mayoría, “El olfato de Anubis”, del escritor jienense Luis Miguel Sánchez Tostado, como novela finalista. Historiador, criminólogo y guionista, Sánchez Tostado ha publicado 68 obras entre ensayos, cuentos, novelas y guiones cinematográficos y cuenta con 27 premios literarios. EFE

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ssv/fp