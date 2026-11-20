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Madrid, 20 nov (EFE).- La feria de arte y antigüedades Feriarte abre sus puertas al público este sábado con la participación de 80 galerías y anticuarios nacionales e internacionales que ofertan obras de Pablo Picasso, Joan Miró, Joaquín Sorolla o Eduardo Chillida.

Además, Feriarte reunirá piezas singulares como obras de Francisco de Goya, Pierre Bonnard e incluso una obra atribuida a Rembrandt.

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El visitante podrá descubrir también arte persa e islámico, piezas japonesas de época Meiji, un mosaico romano con representación de la diosa Tyche, libros históricos y manuscritos, así como propuestas de alta joyería y una selección de joyas históricas en oro, platino y diamantes.

La feria organizada por Ifema Madrid celebra su 49ª edición del 21 al 29 de noviembre con una selección de obras que han sido supervisadas por expertos que garantizan su autenticidad, calidad y relevancia histórico-artística.

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La edición de este año propone un recorrido excepcional por más de 2.000 años de historia a través de pintura, escultura, arqueología, joyería, diseño, libros y artes decorativas seleccionados por algunos de los anticuarios y galeristas más prestigiosos del mercado.

Entre los participantes de la feria destacan galerías como Artur Ramón Art, Ana Chiclana, Colnaghi, Caylus y Gonzalo Eguiguren Gallery, o el anticuario parisino Stephane Renard Fine Art.

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En arte moderno y contemporáneo destacan las incorporaciones de Guillermo De Osma Galería y Mayoral, que se suman a la presencia habitual de firmas como Galería Jordi Pascual, Galería Jorge Juan, Imaginart, Galería Jorge Alcolea o David Cervelló.

Junto a ellos, galerías y anticuarios de Portugal, Francia e Italia, como Alexandra Matias, D'Orey Tiles, Bessa Pereira, Luis Alegria, Miguel Arruda Antiguidades y Tomás Branquino.

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A lo largo de los 9 días de feria, los visitantes podrán contemplar obras de algunos de los grandes nombres del arte moderno y contemporáneo, como Picasso, Miró, Dalí, Sorolla, Yayoi Kusama o Eduardo Chillida.

Además, Feriarte reunirá piezas singulares que recorren siglos de historia y distintas culturas.

Entre ellas destacan obras de Pierre Bonnard, Claude Lorrain y Jean Pillement, piezas de Francisco Pacheco, Francisco de Goya y Giovanni Salvi Il Sassoferrato, e incluso una obra atribuida a Rembrandt.

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La feria también presenta una gran selección de piezas de artes decorativas y diseño entre las que cabe destacar una cómoda realizada por el ebanista francés Jacob Desmalter; una marquesa francesa de estilo Luis XVI; piezas de los diseñadores brasileños Jean Gillon y Joaquim Tenreiro, así como una selección de mobiliario histórico y diseño del siglo XX, con piezas de Jaume Tresserra y Geoffrey Harcourt, entre otros. EFE