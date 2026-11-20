20/11/2026 El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios en el muelle de La Restinga, a 20 de noviembre de 2026, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Islas Canarias (España). La visita se enmarca dentro de la campaña electoral para las elecciones del próximo 29 de noviembre y tras la reciente crisis migratoria padecida por la isla canaria. POLITICA Europa Press Canarias - Europa Press

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes al PP "darlo todo" en la recta final de la campaña porque, aunque han "ganado" el 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún tienen que ganar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Ayer no acabó nada. Nos queda una semana de campaña en la que debemos de darlo todo. Ayer fue un partido, queda la final, día a día, barrio a barrio, voto a voto. Hemos ganado un debate, pero aún no hemos ganado las elecciones y eso se vota el 29 de noviembre", ha proclamado.

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Así, se ha pronunciado en un mitin en el auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, junto al presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, y el candidato número uno al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega. Previamente, ha visitado el pueblo de La Restinga en El Hierro, ante la emergencia migratoria que vive la isla.

LOS ESPAÑOLES VIERON "LA REALIDAD" Y "NO EL RELATO DE SÁNCHEZ"

El jefe de la oposición ha señalado que este jueves, en el debate en la Academia de Televisión, hizo lo mismo que lleva haciendo esta legislatura: "Un relato de los hechos y de lo que ha sufrido España durante este tiempo", ofreciendo "la alternativa" que el PP lleva construyendo esos años. "La única novedad", ha proseguido, es que Sánchez y él debatieron "con las mismas reglas y sin intermediarios". "Ayer pudimos hablar cara a cara con el mismo tiempo y con las mismas regla", ha insistido, para añadir que los ciudadanos desde su televisor pudieron ver "una realidad" y "no el relato que le interesa" al presidente del Gobierno.

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Feijóo ha afirmado que el debate sirvió para poner a Sánchez "ante el espejo de su corrupción" y de "su mala gestión" y ha añadido que en su intervención intentó ofrecer "una España mejor". "Los españoles pudieron comparar la desgana, la mentira y los silencios de todo lo que no puede responder ni explicar Sánchez y la firmeza de vuestro proyecto de cambio que tiene nuestro país", ha enfatizado.

El candidato del PP ha asegurado que España "no está condenada a la degradación del sanchismo" sino que "está preparada para el cambio necesario que precisa". A su entender, estas elecciones son las más "trascendentes" de la historia y no van de "bailes" o de unas siglas contra otras.

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"Van de decencia o de indecencia. Va de proteger a la nación o proteger a un solo hombre. Va de poner a funcionar a este país o dejarlo caer en la decadencia. Van de elegir entre un Gobierno que cumpla con los que se esfuerzan o un régimen de corrupción, incompetencia y jetas", ha enfatizado, para añadir que lo que se "juegan" es el "porvenir".

DOMÍNGUEZ: "NO HAY NADA GANADO"

En parecidos términos se ha expresado el presidente del PP canario, Manuel Domínguez, que ha pedido a los cargos y militantes del partido seguir trabajando porque "no no hay nada hecho" ni "nada ganado".

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"Necesitamos de su fuerza. Necesitamos de su compromiso. Necesitamos de su lealtad. Necesitamos de su trabajo. Porque vamos a recuperar España. Vamos a recuperar el Gobierno. Vamos a por todas. Vamos a por la recta final. Vamos a conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España", ha concluido Domínguez.