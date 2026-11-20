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Santa Cruz de Tenerife/Madrid, 20 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este viernes a "darlo todo" y pelear "voto a voto" en la recta final de campaña, tras una victoria en el debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hemos ganado un debate pero aún no hemos ganado las elecciones", ha afirmado Feijóo en un mitin en Santa Cruz de Tenerife en el que ha recordado que ayer "fue un partido" pero "queda la final" y hay que pelear "día a día, barrio a barrio, voto a voto".

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Todo ello, ha añadido, después de poner a Sánchez "ante el espejo de su corrupción y de su mala gestión" y de que el presidente mostrara a los españoles "la desgana, la mentira y los silencios de todo lo que no puede responder ni explicar".

Feijóo ha ofrecido un discurso en el que ha prometido que no va a dejar a Canarias ni a ningún otro territorio solos y ha defendido que lo primero que tiene que hacer un presidente es "asegurar la integridad territorial de su país", "mantener el territorio y la soberanía". EFE

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