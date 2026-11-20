Redacción deportes, 20 nov (EFE).- La selección española jugará contra Francia en los cuartos de final de la Liga de Naciones, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon.
El equipo dirigido por Luis de la Fuente jugará el encuentro de ida 25 o 27 de marzo de 2027 como local y la vuelta el 28 o 30 de marzo como visitante.
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Si gana accederá a la Final a Cuatro del torneo, que se disputará del 9 al 13 de junio en un único país aún por designar. EFE
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