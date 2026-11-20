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Redacción deportes, 20 nov (EFE).- España cerró su concentración con una victoria por 4-3 ante el Arriva Alcorcón de Madrid, en un encuentro amistoso que sirvió a la selección absoluta femenina de fútbol sala para continuar con su preparación y afianzar conceptos de cara al Campeonato de Europa de 2027, que se disputará en Osijek (Croacia).

El combinado dirigido por Clàudia Pons tuvo que remontar hasta en tres ocasiones y logró imponerse y ganar el partido en los últimos segundos.

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El choque permitió a la seleccionadora dar continuidad al trabajo del grupo y ofrecer minutos a varias jugadoras que afrontan sus primeras experiencias con el combinado nacional. Enfrente tuvo a un Arriva Alcorcón con varias internacionales en sus filas, entre ellas Vane Sotelo, máxima goleadora de la selección española, que abrió el marcador con un potente disparo.

España reaccionó y encontró el empate por medio de Laura Sánchez, tras una acción iniciada por el robo de Rocío y la asistencia de Carolina Bravo, dos de las debutantes. Laura Córdoba pudo adelantar a las españolas con un lanzamiento al palo, pero el conjunto madrileño volvió a tomar ventaja en una acción de estrategia culminada por Patri Blázquez.

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La respuesta llegó poco después, cuando Patricia aprovechó una contra conducida por Laura Fernández para establecer el 2-2.

Tras el descanso, España asumió el control del juego y acumuló ocasiones para ponerse por delante. Laura Sánchez estrelló un balón en el poste y Luchi e Irene Córdoba también dispusieron de oportunidades, pero fue nuevamente Vane Sotelo quien adelantó al Alcorcón al transformar un penalti.

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En el tramo final, Clàudia Pons apostó por el juego de cinco y su equipo encontró el premio. Laura Córdoba firmó el 3-3 en una de las primeras acciones con portera-jugadora. La seleccionadora mantuvo el riesgo ofensivo y, aunque Ari detuvo un lanzamiento de diez metros a Laura Fernández, Patricia marcó el definitivo 4-3 a pocos segundos de la conclusión. EFE

jmd/apa