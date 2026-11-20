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Almería, 20 nov (EFE).- La actriz Emma Suárez ha lanzado este viernes una propuesta para rodar un western protagonizado por mujeres en Almería, una idea que ha compartido durante la gala del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), donde ha recibido el Premio 'Almería, tierra de cine' en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica.

"¿Por qué no hacemos un wéstern? Un wéstern de chicas. Hoy tenemos aquí a Elvira Mínguez, Nerea Barros, Rosario Pardo... En fin, suelto esa idea", ha manifestado la intérprete al recoger el galardón en el Auditorio Maestro Padilla, donde ha recordado su vinculación con la provincia desde el rodaje de 'Contra el viento', dirigida por Paco Periñán y protagonizada junto a Antonio Banderas en 1990.

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Suárez, ganadora de tres premios Goya, ha recibido el reconocimiento de manos de la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, durante la gala del Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en corto', celebrada en el marco del 25 aniversario de FICAL.

"Estoy muy emocionada, hoy ha sido un día muy intenso", ha confesado la actriz, que esta mañana había descubierto su primera estrella en el Paseo de la Fama de Almería.

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Durante su intervención, Suárez ha reflexionado sobre la relación entre los intérpretes y el público y ha reconocido que los profesionales no siempre son conscientes de lo que transmiten a través de sus personajes. "Hacemos las películas para ellos, hacemos las películas para vosotros, pero como nos gusta tanto lo que hacemos, lo que pensamos es en el aquí, el ahora, en el momento, cuando lo estamos haciendo", ha explicado.

La actriz ha reivindicado el carácter colectivo del cine y ha agradecido las enseñanzas recibidas de los profesionales con quienes ha compartido rodajes durante más de cuatro décadas. "Me han enseñado el silencio, me han enseñado a saber esperar, a saber callar, a dar las gracias, a mirar", ha señalado al recordar a compañeros como Fernando Rey, Irene Gutiérrez Caba o Encarna Paso.

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También ha dedicado parte de su discurso a defender el talento de las nuevas generaciones y la importancia de trabajar con cineastas que comienzan sus carreras. "No solamente son maestros los profesionales que llevan mucho tiempo ya haciendo películas, también son maestros y maestras los que empiezan, las óperas primas, los directores que llegan con su entusiasmo, su ilusión", ha afirmado.

Precisamente, la directora Ione Hernández, responsable de 'Hermanas', la última película presentada por Suárez en FICAL, ha intervenido antes de la entrega del galardón para destacar la generosidad de la actriz y su disposición a participar en proyectos de realizadores debutantes.

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"Emma no mira a quién ha escrito esto, quién es el director. A Emma le llega una historia y si le gusta dice que sí", ha asegurado Hernández, quien ha relatado un episodio complicado del rodaje en el que la intérprete acudió a consolarla con un abrazo y unas palabras: "Es muy difícil hacer una película, tranquila".

La directora ha asegurado además que Suárez fue "la más joven de todo el rodaje" y ha agradecido su apoyo a las óperas primas.

El homenaje ha estado precedido por un vídeo que ha repasado su trayectoria cinematográfica y por una presentación de Elena Sánchez, conductora de la ceremonia, que ha destacado la capacidad de la intérprete para construir personajes complejos desde la sutileza y los silencios.

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Suárez ha cerrado su intervención agradeciendo el cariño recibido en Almería y recordando el rodaje de 'Contra el viento', antes de lanzar su propuesta de un western femenino e invitar a los cineastas Ian de la Rosa e Ione Hernández a sumarse a la idea.

La gala también ha distinguido a la trilogía de 'La novia gitana', a Elena Sánchez y a Ian de la Rosa, además de entregar los premios del certamen internacional de cortometrajes. EFE

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mma/av