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Sevilla, 20 nov (EFE).- El centrocampista uruguayo Facundo Bernal fue este viernes el último de los nueve internacionales del Betis en volver, en una sesión en la que no estuvo en los minutos iniciales Dani Ceballos, quien podría ser baja en el partido de este sábado ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Ceballos se ejercitó el lunes y, tras hacerlo de manera específica al margen del grupo martes y miércoles, se probó ayer y ya este viernes no estuvo con el resto de sus compañeros y será el técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, quien confirme si el medio de Utrera estará entre los citados para el derbi.

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Sí se entrenó este viernes Facundo Bernal, el que menos entrenamientos ha sumado en la semana y, siguiendo la norma no escrita de Pellegrini, cuenta con menos posibilidades de salir de inicio en el Sánchez Pizjuán, pese a que ya ha cumplido la sanción de cuatro partidos por su expulsión en el choque ante el Barcelona.

Otra de las ausencias de la convocatoria será la del delantero canterano José Antonio Morante, quien ya fue baja en el partido de Liga de Campeones ante el Borussia en Dortmund por una lesión muscular. EFE

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