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Vigo, 20 oct (EFE).- El internacional uruguayo Sebastián Cáceres se unió este viernes a los entrenamientos del Celta tras jugar con su selección, por lo que estará a disposición de Claudio Giráldez para el partido de mañana contra el Real Madrid, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports.

El defensa central ha sido el último de los internacionales en regresar a Vigo después de ser titular el pasado miércoles en la goleada de la Celeste ante República Dominicana (5-0).

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Con un solo entrenamiento con el equipo, Giráldez podría reservar a Cáceres para el importante partido del próximo jueves contra el Bournemouth, por lo que Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso formarían en el centro del eje defensivo frente al Real Madrid. EFE

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