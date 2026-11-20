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Madrid, 20 nov (EFE).- El fuerte temporal marítimo continúa este viernes y mantiene el nivel naranja (peligro importante) en las comunidades cantábricas y en Galicia, donde se prevé mala mar con olas que alcanzarán los 7 metros, aunque los avisos irán finalizando de forma progresiva a lo largo de la mañana.

Según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet), Galicia tiene alerta naranja en el litoral de A Coruña, A Mariña lucense, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra, con olas de 5 a 7 metros y vientos del suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en las costas de A Coruña y Lugo.

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En Asturias, el litoral occidental y el oriental continúan en aviso naranja por olas de entre 5 y 7 metros, acompañadas de vientos del oeste o suroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7), que podrán alcanzar localmente los 74 km/h (fuerza 8) mar adentro.

Cantabria también ha activado el nivel naranja en el litoral por mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros y vientos del oeste de hasta 61 km/h, que podrán alcanzar puntualmente los 74 km/h mar adentro durante la mañana.

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Las costas de Gipuzkoa y Bizkaia en el País Vasco siguen afectadas por el temporal marítimo, con olas de hasta 7 metros y vientos del oeste de entre 50 y 61 km/h, localmente de hasta 74 km/h mar adentro.

Aemet advierte de que con el aviso naranja el peligro es importante y los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. EFE

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