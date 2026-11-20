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Bilbao, 20 nov (EFE).- El rey Felipe VI ha llegado a Bilbao, donde este viernes donde va a presidir el 50º aniversario del Círculo de Empresarios Vascos y, posteriormente, entregará el X Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial al industrial vizcaíno José Domingo de Ampuero y Osma.

El monarca ha llegado a la Universidad de Deusto, donde le esperaban la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, junto al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el vicelehendakari, Mikel Torres, y el consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d'Anjou, además del rector de la institución académica, Juan José Etxeberria, como anfitrión del evento.

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Ya dentro del campus universitario, Felipe VI ha sido recibido con el baile de un aurresku de honor y ha saludado a los empresarios vascos, junto al presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, antes del inicio del acto de conmemoración de esa agrupación empresarial.

La de hoy es la tercera visita del monarca a Euskadi en lo que lleva de año. EFE

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