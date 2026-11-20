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Redacción deportes, 20 nov (EFE).- Aziz Yildirim, presidente del Fenerbahce, club del que llegó Arda Güler al Real Madrid, se mostró orgulloso en un mensaje público hacia el jugador turco por haber extendido su contrato por la entidad que preside Florentino Pérez hasta el 30 de junio de 2032.

“Arda Güler, He seguido con satisfacción que las negociaciones para la extensión de tu contrato con el Real Madrid Club han concluido y que el nuevo contrato se ha extendido hasta el año 2032, y ello me ha llenado de un inmenso orgullo", indicó el mandatario del club de Estambul.

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"Esta firma, de la que hemos sido testigos como país, es un resultado muy valioso de tu dedicación al fútbol, tu compromiso, tu trabajo, tu perseverancia y tu esfuerzo. Yo personalmente, junto con los miembros de nuestra Junta Directiva y el Fenerbahçe, siempre hemos admirado con aprecio tu identidad como deportista y hombre de deportes tanto en nuestro club como en los ámbitos nacional e internacional, y continuaremos siguiéndolo con el mismo aprecio", añadió.

Yildirim se congratula de que Güler haya llevado su "glorioso emblema y camiseta" y le deseó que la ampliación del contrato "sea de buen augurio" y confió en que "continuarás luchando en los campos con el club al que ahora perteneces, escribiendo nuevas historias y nuevas victorias que nos llenen de orgullo a todos".

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Güler, internacional con la selección de Turquía, llegó al Real Madrid en julio de 2023 con tan solo 18 años y, desde entonces, ha ganado una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. EFE