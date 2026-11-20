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Madrid, 20 nov (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha publicado en sus redes sociales su propio decálogo de recomendaciones ante las próximas elecciones generales, después de que la Plenaria de los obispos haya llamado a "votar en conciencia", pero sin una declaración propia y remitiéndose al discurso del papa el pasado mes de junio en el Congreso.

Argüello ha publicado un mensaje en la red social X donde explica: "La Plenaria de la CEE anima a votar en conciencia, desde el reconocimiento de la dignidad de la persona y la promoción del bien común, siguiendo los criterios ofrecidos por León XIV en su discurso ante las Cortes. Ofrezco un Decálogo a partir de dicho discurso".

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Tras el rechazo de la 130 Asamblea Plenaria de los obispos españoles -celebrada esta semana en Madrid y que ha coincidido con la campaña electoral- a aprobar una nota específica que pudiera orientar el voto católico, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha publicado un decálogo propio inspirado en el discurso de León XIV.

Se trata de una guía ante las elecciones generales, que habla de la dignidad de la persona, el respeto a la vida, al vulnerable y al migrante, así como al diálogo y la concordia y al derecho internacional.

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El decálogo comienza: "Reconoce la dignidad de la persona por encima de todo interés, pues es inviolable, precede al Estado y no depende de la utilidad, la condicional social, las mayorías ni el reconocimiento legal".

"Haz de la justicia y del bien común la medida de tus decisiones" es la segunda recomendación, sobre la que añade: "Cuando el bien común desaparece, la política se fragmenta en demandas parciales".

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"Protege toda vida humana, especialmente la más frágil" es el tercer punto, que subraya: "Custodiar la vida desde la concepción hasta el ocaso natural -el no nacido, el anciano, el enfermo y quien depende de otros- es meta de civilización".

El cuarto punto hace referencia a la familia y al derecho de los padres a educar, y el quinto se manifiesta explícitamente sobre la inmigración: "Acoge el inmigrante con justicia. La migración es una cuestión moral y jurídica, no solo económica y demográfica".

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"Ofrece un trabajo que realice y potencie la dignidad humana", reza el sexto punto del decálogo de Argüello, que incluye aquí una advertencia sobre la inteligencia artificial: "Exige vigilancia moral".

El punto más extenso recomienda el diálogo y la concordia en la diferencia, al que prosigue la defensa de la libertad de conciencia y de religión o el trabajo por la paz desde la justicia y el servicio, donde menciona el respeto al derecho internacional. EFE

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