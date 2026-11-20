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Valladolid, 20 nov (EFE).- El negacionismo de la violencia machista genera un "clima de confianza" para que "más agresores den ese paso" e impacta negativamente en las víctimas a la hora de denunciar y en los que tienen que adoptar las medidas de protección, según el médico, profesor y experto en violencia de género Miguel Lorente.

Lorente, que fue Delegado del Gobierno para la Violencia Genero del Ministerio de Igualdad (2008-2011), ha pronunciado este viernes en Valladolid la conferencia inaugural de las XVII Jornadas Nacionales de Psicología contra la violencia de género, organizadas por los Colegios de Psicólogos nacional y de Castilla y León.

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En declaraciones a los medios, el experto ha mandado un "mensaje optimista" en cuanto que "se está controlando la violencia y hay menos", pero como es una situación que va de la mano de las dinámicas sociales se puede producir un aumento del riesgo, ha alertado.

Cuando se cumplen 22 años de la Ley contra la violencia de género del 2004, ha sostenido que en España se ha pasado de una época en la que esa violencia no existía, sin datos, a otra en la que se ha conocido y medido, y "ahora se niega", lo que tiene esa doble consecuencia en los que ejercen la violencia y quienes la sufren.

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"Cuando estás en la violencia como parte de la normalidad y lo entiendes como una forma de resolver los problemas y hay quien dice que lo que tu haces no existe pero que se está denunciando falsamente para hacerte daño, tú te refuerzas en la violencia", ha reflexionado el experto.

Y eso se traduce además en una "desconfianza en las víctimas para acudir a los recursos y que los recursos adopten las medidas adecuadas para proteger a las mujeres porque están bajando las órdenes de protección", ha alertado el experto, quien ha recordado que cada día 6.759 mujeres son maltratadas en España pero sólo se conoce el 10 por ciento.

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Lorente ha referido que el elemento fundamental de la violencia de género es el machismo, luego hay otro estacional en época de verano y navidad, donde las dinámicas de pareja se modifican, y luego están los factores de imitación y el de "cuando el contexto facilitador minimiza la violencia y justifica el que se pueda llegar a esa situación".

"Y ese último elemento es el que más se ha distorsionado a raíz de los mensajes de ultraderecha que niegan la violencia de género, que no solo niegan la violencia de género, sino que ya han desarrollado en las cuatro autonomías donde han pactado, PP y Vox, han creado consejerías de desregulación para acabar con las leyes ideológicas, entre ellas la violencia de género", ha añadido.

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A su juicio, se trata de "un clima muy propicio para quien ya está en la violencia, amparado por una normalidad social y cultural, continúe en la violencia y para quien percibe y vive esa violencia tenga dudas de acudir a las instituciones que no solo niegan la violencia de género, sino que dicen que van a quitar los recursos y las normas que puedan protegerlos".

Lorente ha analizado que en estos 22 años de la ley de violencia de género se ha puesto el foco en lo muy urgente, en lo necesario; pero la urgencia no es resuelve en una pandemia y ahora "lo que necesitamos para resolver esa situación pandémica de la violencia de género, es la vacuna, y la vacuna es la educación y la educación es el feminismo para romper con el modelo machista", ha concluido.EFE

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