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El Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), el general de Ejército Amador Enseñat y Berea, ha presidido este viernes la 477ª reunión del Consejo Superior del Ejército (CSE), celebrada en la base de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, en Cerro Muriano (Córdoba), donde también ha presidido un homenaje a los caídos.

Según ha informado la BRI X en una nota, a su llegada, el JEME ha sido recibido por el general jefe de la Brigada cordobesa, Jesús Manuel Martínez Victoria. Posteriormente, una fuerza integrada por una escuadra de gastadores, banda de guerra, la Bandera del Regimiento Acorazado 'Córdoba' 10 y una compañía del mismo regimiento le han rendido los honores de ordenanza. Tras pasar revista a la formación, el JEME ha presenciado el desfile de la fuerza.

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A continuación, el JEME ha saludado a los miembros del CSE asistentes a la reunión, así como a los jefes de unidad de la Brigada y de la base de Cerro Muriano y a sus respectivos suboficiales mayores.

El Consejo Superior del Ejército es un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo en materias de su competencia. Entre sus integrantes se encuentran, como vocales natos, los tenientes generales del Ejército de Tierra en situación de servicio activo. En esta ocasión, la reunión ha sido convocada y presidida por el JEME y ha contado con la asistencia de 16 tenientes generales.

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Entre las funciones del CSE se encuentran el asesoramiento y la emisión de informes sobre asuntos relacionados con el personal militar, la carrera profesional y otras materias que se sometan a su consideración. Además, ejerce funciones consultivas en cuestiones relativas a la organización del Ejército y al desarrollo de la política militar en el ámbito de sus competencias.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS.

El JEME también ha presidido, en la explanada Cervantes de la base de Cerro Muriano, un acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Durante la ceremonia, una representación de las unidades de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X ha rendido honores a su memoria, con un recuerdo especial para los soldados recientemente fallecidos.

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Durante el homenaje, en el que han participado los guiones y banderines de las unidades de la Brigada cordobesa, se ha recitado el soneto en memoria de los caídos y se ha interpretado 'La muerte no es el final'.

Posteriormente, el JEME y el general Martínez Victoria han depositado una corona de laurel ante el monolito dedicado a los caídos. La ceremonia ha continuado con un responso, el toque de oración y una descarga de fusilería. El acto ha concluido con la proclamación del lema de la Brigada, 'Sed fuertes en la guerra', y el desfile de la fuerza ante el JEME.

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El homenaje a los que dieron su vida por España constituye una de las tradiciones más arraigadas de las Fuerzas Armadas y refleja el compromiso del Ejército de Tierra con la memoria de quienes entregaron su vida en el cumplimiento de su deber, así como con los valores de servicio, sacrificio y honor que inspiran la profesión militar.