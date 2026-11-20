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Ciudad Real, 20 nov (EFE).- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro incorporará Barroco Infantil y Almagro Off a su programación oficial a partir de su 50 edición, después de 15 años como certámenes independientes, y mantiene abierta la convocatoria para presentar propuestas escénicas dirigidas al público infantil y proyectos de creación emergente.

La organización ha anunciado este cambio como el inicio de una nueva etapa en la que la programación para los niños formará parte de la propuesta artística del Festival durante toda la edición, con actividades específicas, ha informado a través de las redes sociales consultadas este viernes por EFE.

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Almagro Off agrupará las iniciativas con las que el certamen quiere acompañar a quienes comienzan a crear y dirigir en torno al Siglo de Oro, entre ellas las residencias artísticas, que alcanzarán su tercera edición, y Plataforma Corral, que celebrará la cuarta.

El festival incluirá también otros proyectos de apoyo a la creación y a la profesionalización, que dará a conocer próximamente.

La convocatoria para formar parte de la programación oficial permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre y está dirigida tanto a compañías con propuestas escénicas para público infantil como a creadores emergentes y nuevos directores escénicos. EFE

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