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Madrid, 20 nov (EFE).- El debate electoral entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sumó este jueves una audiencia media de 10.152.000 espectadores, el 70,8 % de la cuota de pantalla, y 15.980.000 espectadores únicos.

Según el informe Barlovento Comunicación, el cara a cara, organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, fue emitido simultáneamente por un total de 20 cadenas, codificadas por Fifty5Blue, y Antena 3 fue la sumó más audiencia con 2.456.000 espectadores de media, 17,1 % de cuota de pantalla y 4.183.000 espectadores únicos.

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Le siguen La 1 con 2.168.000 de audiencia media, 15,1 % de cuota y 3.938.000 espectadores únicos; Cuatro con 1.277.000 espectadores de media, 8,9 % de cuota y 2.486.000 espectadores únicos; La 2 con 1.217.000 de audiencia media, 8,5 % de cuota y 2.016.000 espectadores únicos y Telecinco, que sumó 898.000 espectadores de promedio, 6,3 % de cuota de pantalla y 1.909.000 espectadores únicos.

El debate, que se emitió entre las 22:00 horas y las 23:38, tuvo su minuto de oro a las 22:13 con un total de 11,2 millones de espectadores, el 72,4 % de la cuota de pantalla.

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El consumo total de televisión en la franja del debate fue de 11,4 millones de espectadores y el 70,8 % de cuota de pantalla, lo que supone un crecimiento de 14,1 % en comparación al jueves de la semana anterior.

Por perfil de audiencia, la principal fortaleza es en hombres, jóvenes de 13 a 24 años y adultos de 24 y 44 años y la Comunidad de Madrid la que cuenta con un cuota de pantalla más alta, 82,8 %; seguida de Comunidad Valenciana (78,1 %), Castilla-La Mancha (77,1 %) y Murcia (77%). EFE

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