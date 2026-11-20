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Madrid, 20 nov (EFE).- El Barrio ha emitido este viernes una declaración oficial a raíz de la retirada de tiendas físicas y plataformas digitales de buena parte de su discografía tras un fallo judicial que le daba a él la razón y ha afirmado que se está "trabajando para que de nuevo dicha música siga sonando".

"Os pido paciencia y, sobre todo, comprensión. No quiero daros fechas ni prometeros algo que hoy no está en mis manos. Prefiero hablaros con la verdad, como siempre he intentado hacer en todas mis canciones", avisa el músico gaditano con cautela en el comunicado remitido a EFE.

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En concreto, se refiere a todos los discos comprendidos entre 'Yo sueno flamenco' (1996) y 'Espejos' (2011), que contienen buena parte de sus grandes éxitos y que han sido retirados después de que el Tribunal Supremo le diera la razón por segunda vez en sentencia judicial por el conflicto que mantenía con la empresa que los editó, Ediciones Senador S.L.

"Me duele pensar que muchas de esas canciones que nacieron de mis adentros y que durante tantos años habéis hecho vuestras hoy no puedan escucharse, porque, aunque las escribiera yo, hace mucho tiempo que dejaron de ser solamente mías, también son parte de vuestras vidas, de vuestros recuerdos y de vuestra historia", continúa el texto remitido a los medios.

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Ni su comunicado lo precisa, ni su oficina ha concretado a EFE de qué manera podrían volver esos discos a estar a disposición del público, si regrabándolos de nuevo, tal y como hizo Taylor Swift con algunos de sus álbumes, o negociando o litigando para recuperar la propiedad de los másters originales.

El Barrio se limita a expresar su "fe en que algún día volverá a salir el sol y esas canciones encontrarán de nuevo su camino" hasta sus "barrieros", a los que agradece su cariño.

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Ediciones Senador ya emitió un comunicado este miércoles en el que se hablaba del acatamiento de la sentencia como "una acción dolorosa", que realizaban por su confianza "en el Estado de derecho, en la justicia y en el respeto a las resoluciones judiciales".

Este viernes, antes de que El Barrio enviara su declaración oficial, han emitido un segundo comunicado en el que, además de hacer "un llamamiento a la calma a los 'fans', pidiendo siempre respeto y evitando enfrentamientos", han ofrecido "una mano tendida al artista para llegar a un acuerdo que permita volver a publicar de nuevo la discografía con seguridad jurídica y respeto mutuo".

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Con un lenguaje más técnico, en este comunicado han reiterado su posición en cuanto dueños de los másters de estas producciones fonográficas, "sosteniendo que la resolución contractual hacia el futuro no equivale a una transmisión de la propiedad de los másters al artista ni habilita a terceros a explotar o utilizar grabaciones sin autorización".

La resolución que propició la retirada de los citados discos estimó los argumentos ofrecidos por el músico y declaró no solo extinguidas las obligaciones y los derechos derivados de tales contratos, sino que obligaba a Ediciones Senador a pagarle 93.547,45 euros más los intereses legales desde la interposición de la demanda, una cantidad que según la empresa ya ha sido abonada.

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Constituía el final a un largo proceso judicial que arrancó en noviembre de 2015 con una demanda de El Barrio que consideraba que Ediciones Senador había incumplido estos contratos "para la fijación fonográfica de interpretaciones artísticas y su posterior explotación" y pedía la resolución de los mismos, así como que pudiera seguir explotando los diez LP que resultaron de los mismos y sus canciones. EFE