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Redacción deportes, 20 nov (EFE).- El australiano Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) comenzó con autoridad el Gran Premio de Portugal de Moto2, al conseguir el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres, en la que estableció un nuevo récord del circuito de Portimao, con una vuelta de 1:40.959.

Agius fue el único piloto capaz de bajar de la barrera del 1:41 y aventajó en 454 milésimas al español Alonso López, segundo clasificado, mientras que el también español Izan Guevara ocupó la tercera posición, a más de medio segundo del registro del australiano.

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La sesión comenzó con un incidente protagonizado por Ángel Piqueras, que se fue al suelo en la curva 3 cuando apenas se habían disputado cinco minutos de entrenamiento. La caída no tuvo consecuencias físicas para el piloto español, que pudo continuar con normalidad su participación en el gran premio.

En los primeros compases, Guevara se situó al frente de la clasificación con un tiempo de 1:42.180, apenas 51 milésimas más rápido que su principal rival por el título, Manu González, líder con 13,5 puntos de ventaja. Sin embargo, el madrileño sufrió una caída en la curva 8 a falta de 26 minutos para el final, en un incidente sin consecuencias físicas.

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Mientras González permanecía fuera de la pista, su compañero de equipo Agius aprovechó para colocarse primero con un registro de 1:41.928, antes de mejorar considerablemente su marca en los últimos cinco minutos y establecer el nuevo récord de la categoría en el trazado portugués.

González regresó a la pista en los instantes finales para comprobar el comportamiento de su motocicleta y recopilar información para el equipo, después de haber completado únicamente seis vueltas antes de su caída. Finalmente, terminó en la duodécima posición, a 1,2 segundos del mejor tiempo.

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El australiano encabezó una clasificación en la que Barry Baltus fue cuarto, seguido de Aron Canet, Dani Holgado, Collin Veijer, David Alonso, Tony Arbolino e Iván Ortolá, que completaron las diez primeras posiciones. EFE

jmd/og