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Bilbao, 20 nov (EFE).- El entrenador del Espanyol, Eder Sarabia, destacó la capacidad de sus jugadores para sufrir en San Mamés, donde ganaron al Athletic (0-1), y afirmó que “el equipo se ha ido adaptando bien a lo que necesitaba el partido”.

En la sala de prensa de San Mamés, el técnico blanquiazul aseguró que ganar en Bilbao “para cualquier equipo visitante es la leche”, porque obliga a “hacer muchas cosas bien” y a “tener mucha personalidad”. “San Mamés es San Mamés, el himno del Athletic es el himno del Athletic. Todo lo que hemos vivido hoy ha sido un día inolvidable”, señaló.

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Sarabia destacó que sus futbolistas firmaron “una muy buena primera parte”, aunque admitió que tras el descanso le habría gustado que les durara más la pelota. “Es verdad que han tenido más la pelota, pero tampoco han sido ocasiones clarísimas. Creo que hemos competido espectacular”, resumió.

El preparador explicó que al inicio de la semana pidió a la plantilla una “mentalidad ganadora”, basada en “defender bien, ganar duelos, ser eficaz, ser solidario y creértelo”. “Esa mentalidad que ya desde el lunes la quisimos transmitir creo que es la que se ha visto y es la que queremos seguir teniendo”, subrayó.

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“Si hay algo es que conozco muy bien al Athletic”, aseguró el técnico, que explicó que tanto él como sus ayudantes conocen de cerca a muchos futbolistas rojiblancos desde las categorías inferiores. Por eso, planteó un dibujo asimétrico para emparejar a sus centrocampistas con los del Athletic, ante la previsible presencia de Oihan Sancet.

Sarabia definió al conjunto bilbaíno como “un equipazo” y elogió a Edin Terzic, de quien dijo que “ha entendido muchísimas cosas del Athletic” y que lo representa “muy bien a pesar de no ser de aquí”. “Ahora toca prepararnos para Getafe, que será otro partido muy duro”, concluyó. EFE

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FRC/asc