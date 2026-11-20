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València, 20 nov (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha afirmado este viernes que en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo vio al presidente del Gobierno frente "a un energúmeno", a un "mentiroso" y "rabioso", que nada más empezar puso sobre la mesa "una piara" para que el socialista entrara "al barro".

"Pero el perro no entra en la piara, porque no vamos al barro por mucho que quieran", ha afirmado en un mitin en Ontinyent (Valencia) junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la cabeza de lista al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, en el que ha augurado que Feijóo "se quedará la rabia", porque estará "cuatro años más sin ser presidente".

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Morant ha indicado que Sánchez fue al debate con propuestas y un proyecto de país, y en el primer minuto y medio Feijóo intentó hacer lo mismo que en 2023 y ya le había "arreado por todas partes" e iba "morado con los navajazos clavados", y ante eso "entras al trapo o no", pero Sánchez aguantó "las formas, siendo presidente del Gobierno de España".

"Si la otra vez ganamos el debate, imaginaos ahora", ha aseverado Morant, quien ha afirmado: "A todos nos hubiese gustado que el presidente también le hubiese dado cuatro bofetadas bien dadas, pero la gente ahí fuera está harta de la política del y tu más; ayer el presidente se ganó a toda esa gente indecisa que también necesitamos que vaya a votar".

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La dirigente socialista ha asegurado que la gente está "súper enchufada", que no ha visto "nunca a la gente tan emocionada con Pedro Sánchez", y ha señalado que en estas elecciones está en juego "la vida", porque privatizar las pensiones es hablar de "las cosas del comer" y la derecha quieren llevar "a una nueva crisis". "Pero sabemos quienes son y lo que hicieron", ha agregado.

Por otra parte, Morant ha calificado a Isabel Díaz Ayuso de "maleducada" y ha dicho que está "desbarrada", que es "machista" y "mala persona porque dejó morir a más de 7.000 personas en las residencias", y ha considerado que los 234 muertos de la dana de 2024, cuando Carlos Mazón era president de la Generalitat, no se hubieran producido con Ximo Puig.

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Por su parte, Rebeca Torró ha asegurado que el PSOE "va a ganar y a gobernar", que habrá "una remontada épica y una España de progreso" a partir del 29 de noviembre, por lo que en el PP hay "pánico a una movilización histórica", de forma que ha pedido dejarse la piel para llegar el 75 % de participación y a 176 escaños progresistas para que "siga avanzando" el país.

Pilar Bernabé ha afirmado que ha ganado el debate "quien no ha mentido", porque siempre tiene que ganar la verdad, ya que "la verdad es decencia, es la política útil y lo demás es barro", y de eso ya ha sufrido bastante la Comunitat Valenciana con la dana que dejó 234 fallecidos, que no se merece "un gobierno de la derecha", sino "el rigor" de la política de los socialistas. EFE

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(foto)