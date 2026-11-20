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Sevilla, 20 nov (EFE).- Varias decenas de aficionados del Sevilla recibieron en la tarde noche de este viernes al equipo en la entrada del Ramón Sánchez-Pizjuán, antes de una última sesión táctica, para arroparlo en vísperas del derbi contra el Betis, para el que vuelve a la convocatoria el mediapunta Gerard Fernández, 'Peque', tras superar una lesión.

Con cánticos de apoyo al equipo, estos seguidores sevillistas dieron su último aliento a la plantilla en la fachada principal del estadio de Nervión, escenario del duelo sevillano del sábado (18.30 horas), antes de llevar a cabo una práctica táctica, a puerta cerrada y sin balón, tras la que Luis García Plaza dio una lista de 24 jugadores que regresaron a la Ciudad Deportiva para quedarse concentrados hasta poco antes del derbi.

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Además de Peque, que ha recortado los plazos de recuperación de la lesión muscular por la que se perdió el último choque ante el Alavés, son novedad en la citación el medio canterano Manu Bueno, tras cumplir un partido de sanción, y tres jóvenes del Sevilla Atlético: el meta Carlos Toscano, el lateral alemán Tamiou Kpebane y el delantero Marc Scuri.

Respecto a la pasada jornada, causan baja el lateral José Ángel Carmona y el extremo Alfon González, lesionados de gravedad en sendos entrenamientos durante el parón liguero; y tres jugadores del filial: el meta Rafa Romero, Iker Muñoz y Nico Guillén. Siguen fuera por lesiones de larga duración el central brasileño Marcao y el extremo Miguel Sierra.

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La convocatoria del Sevilla la forman los porteros Odysseas Vlachodimos, Fran González y Toscano; los defensas Juan Iglesias, Julio Díaz, Kike Salas, Castrín, Sangante, Cardoso, Suazo y Kpebane; los centrocampistas Agoumé, Kochorashvili, Peque, Manu Bueno, Guridi, Félix Correia y Fofana; y los atacantes Vargas, Ejuke, Robbie Ure, Stassin, Isaac y Scuri. EFE