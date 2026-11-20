19/11/2026 Lona desplegada por Vox en València denunciada por el PSPV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA POLÍTICA VOX

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Compromís per València ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona de València la lona gigante que Vox ha colgado en la fachada de un edificio de la Gran Via de les Germanies, en l'Eixample al entender que la propaganda "está colocada fuera de los lugares que permite la ley electoral".

La coalición reclama su "retirada inmediata" y pide que el contenido de la lona se remita a la Fiscalía Provincial de València, para que valore si podría ser constitutivo de delito, y que se abra un expediente sancionador contra Vox.

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Según explica Compromís en un comunicado, la lona cuelga desde al menos el 17 de noviembre. Bajo la pregunta '¿Qué España quieres?' muestra dos imágenes enfrentadas. En una, una familia despide a un joven con el lema "que regresen los nuestros". En la otra, un grupo de jóvenes corriendo con la frase "que nos invadan otros".

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, considera "inadmisible esta acción xenófoba": "No solo es que Vox haya convertido una fachada del centro de València en una pancarta electoral cuando la ley no permite poner ninguna, sino que lo hace encima con un mensaje claramente xenófobo en un momento clave para el país. No podemos tolerar discursos racistas en nuestras calles. Eso no es libertad de pensamiento, sino un presunto acto delictivo".

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"LOS 'NUESTROS' Y LOS 'OTROS'"

"Ellos hablan de los 'nuestros' y de los 'otros' como si en València hubiera vecinos de primera y de segunda. Presentarlos como una invasión no es hacer campaña, es señalar personas", lamenta Robles.

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El escrito de Compromís se basa en el artículo 55 de la LOREG. Según este artículo, fuera de los espacios gratuitos que reserva el Ayuntamiento, los partidos solo pueden colocar propaganda en espacios comerciales autorizados. El permiso del propietario no convierte una fachada en un soporte publicitario legal.

Además, la ley establece que las pancartas solo se pueden colgar en los lugares municipales gratuitos. Compromís afirma que no consta ninguna licencia municipal de publicidad exterior para esa fachada.

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La formación valencianista recuerda que "hay precedentes": en junio de 2023, la Junta Electoral de Zona de Madrid ordenó a Vox retirar en 24 horas una lona de grandes dimensiones colgada en una fachada de la calle de Alcalá, y el partido acabó quitándola.

"Si en Madrid se hizo cumplir la ley, en València también se debe hacer cumplir" ha afirmado Robles, que solicita a la Junta que traslade los hechos al Ayuntamiento de València, para que compruebe si la instalación tiene licencia y es segura. "Esperamos que el gobierno de Catalá haga su trabajo y compruebe si está bien sujeta y si tiene los permisos que tocan", ha concluido.

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