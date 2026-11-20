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Redacción deportes, 20 nov (EFE).-Honda Racing Corporation (HRC) anunció este viernes, a través de un comunicado, el nombramiento del alemán Stefan Bradl como nuevo coordinador deportivo de su estructura de MotoGP a partir de la temporada 2027, por lo que pondrá fin a su etapa como piloto probador de la marca japonesa, función que desempeña desde 2018.

Bradl, de 36 años, estará presente en todos los Grandes Premios del Mundial de MotoGP y asumirá nuevas responsabilidades dentro del equipo, con el objetivo de coordinar el trabajo deportivo y mejorar la comunicación entre los pilotos y los ingenieros de Honda.

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El expiloto alemán trabajará directamente con los integrantes de la estructura oficial de HRC, entre ellos el francés Fabio Quartararo y el brasileño Diogo Moreira, y ejercerá de enlace entre los corredores y el departamento técnico para trasladar las necesidades de los pilotos y contribuir al desarrollo de las motos.

Su nuevo cometido supondrá un cambio importante en su trayectoria dentro de Honda, después de casi una década vinculado al fabricante japonés como piloto de pruebas y desarrollo. Su contrato actual finalizará el próximo 31 de diciembre, fecha en la que cerrará una etapa que comenzó en 2018.

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Bradl afrontará así una nueva etapa profesional dentro de la estructura deportiva de Honda, en la que aportará su experiencia como piloto mundialista y probador para trabajar directamente con los responsables técnicos y deportivos de la marca. EFE

jmd/OG