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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al PP de que van a tener que negociar "muy duramente" las propuestas de su formación si logran la mayoría parlamentaria tras las elecciones del 29N y ha puesto en duda la existencia de "colaboración" por parte de los 'populares'.

Durante una entrevista en 'Canal Sur', recogida por Europa Press, Abascal ha cuestionado que exista "mucha colaboración" tras ver al PP apelar al "voto útil". En este sentido, ha expresado que con "esos planteamientos (...) están dificultando la alternativa".

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A su juicio, "lo único útil" desde 2023 ha sido el crecimiento de Vox frente a un PP que "ha perdido apoyos", defendiendo que las encuestas reflejan una mayoría alternativa gracias al impulso de su partido.

En cuanto a unas posibles negociaciones tras los comicios, Abascal ha esgrimido que "PP y Vox tienen posiciones muy distintas" y que "no comparten las posiciones de deportaciones y repatriación" tal y como las plantea Vox. Además ha indicado que tampoco lo hacen con sus posiciones sobre desregulación, de bajadas fiscales "agresivas" y "ni siquiera" los mensajes de prioridad nacional.

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Además, el dirigente ha remarcado que no se puede responsabilizar únicamente al PSOE de las políticas actuales con las que no están de acuerdo como el 'Pacto Verde' o la 'Agenda 2030', sino también al PP.

"Ellos son los que han aplicado estas agendas en Bruselas, lo que tiene que ver con la inmigración, con la sobrerregulación, con las dificultades para el campo, con las decisiones que nos han llevado a no tener soberanía energética y a no explorar nuestros recursos naturales", ha argumentado.

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"SORPRENDIDO" DE QUE PUIGDEMONT CREA QUE VOX PUEDA "LLAMAR A SU PUERTA"

Por otro lado, al ser preguntado sobre las recientes declaraciones durante une entrevista para el diario 'El Mundo' del expresidente catalán Carles Puigdemont, en las que decía que si Vox llamase a su puerta. "el portazo lo recordarían toda su vida", Abascal se ha mostrado "sorprendido" ante que "piense que Vox puede llamar a su puerta".

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Ante esa posibilidad, el líder de Vox ha ironizado con que "en todo caso" hubiesen "golpeado un poco el maletero en el que escapó de España para sentarlo en el banquillo". No obstante ha expresado que "aunque Puigdemont sea un golpista y un prófugo de la Justicia, no tiene que ser necesariamente un mentiroso", en referencia a las palabras que le dedicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.