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Redacción Deportes, 20 nov (EFE).- La selección española sub-17, liderada por un imponente Ebrima Tunkara, mediocentro ofensivo del Barcelona, emprendió con buen pie el reto de conquistar el único título que le falta al fútbol español al golear a China por 5-0 en su estreno en el Mundial de la categoría que se disputa en Catar.

Tunkara, nacido en Gambia y el benjamín del equipo con 16 años, confirmó que está llamado a ser una de las estrellas del campeonato y, además de ejercer de motor del equipo, anotó el segundo gol con un soberbio lanzamiento de falta con la zurda.

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El marcador lo inauguró el también barcelonista Jordi Pesquer tras un discutido penalti y en la segunda parte redondearon el triunfo el extremo del Granada Owen Emeka, con un doblete, y Trujillano, del Atlético de Madrid.

Consciente de su superioridad, el combinado dirigido por David Cubillo se hizo con el dominio desde el pitido inicial, aunque el equipo asiático no le torció el gesto al encuentro y plantó cara con un buen orden defensivo.

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Además de Tunkara, Imga, que ya ha debutado con el Athletic Club, mostró sus primeros detalles y ambos se convirtieron en la principal baza ofensiva de España por ambas bandas, con Roberto Tomás como ariete.

En los primeros compases, la Rojita lanzó varios avisos sobre el área china como prólogo de la primera ocasión clara, protagonizada en el minuto 13 por Imga tras un pase de Eloi Gómez, pero el meta Jiang sacó bien con un pie el remate del extremo del Athletic Club.

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Con China bien agazapada en una defensa de cinco, España perdió algo de ritmo y le costó traducir en nuevas oportunidades su monopolio del balón.

Pero con el descanso a la vista, encontró la vía del gol en una nueva acción de Imga sobre Pesquer, que, al zafarse de Kuang, cayó al suelo por un leve agarrón.

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China solicitó el comodín del VAR al considerar excesivo el castigo, pero el árbitro uruguayo Mathías de Armas refrendó la pena máxima, que anotó el propio lateral del Barcelona.

En el añadido, Tunkara tomó el balón en el medio del campo y, con una habilidad pasmosa, dribló a tres rivales y el cuarto lo derribó. El 10 de España se encargó de tirar la falta y con un toque sutil marcó el segundo para dejar casi liquidado el partido.

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Con el viento de cara, España se tomó las cosas con algo más de calma, aunque sin ceder el control de la pelota, mientras que el cuadro asiático, dirigido por el japonés Bin Ukishima, renovó su ataque para tratar de aprovechar algún contragolpe.

Cubillo aprovechó para dar minutos a otros jugadores destacados del grupo, como el defensa Jorge Domínguez, que el pasado 19 de agosto se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el primer equipo del club colchonero.

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El broche al partido lo firmaron Emeka, con un derechazo desde el costado del área después de otra formidable conducción de Tunkara, y a los pocos minutos, tras recoger un rechace del portero al tiro de Pesquer, Trujillano.

Piqueras, sin trabajo en todo el partido, aportó su sello con dos grandes paradas consecutivas a disparos de Wan para dejar el casillero chino a cero.

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El siguiente partido de España será el lunes, día 23, ante Fiyi, la selección más débil del grupo, y completará la primera fase ante Marruecos el día 26.

- Ficha técnica:

5 – España: Piqueras; Cases, Júnior Zamorano (Jorge Domínguez, min. 68), Mayans, Pesquer; Eloi Gómez, Company (Mateo, min. 65), Tunkara (Ïu Martínez, min. 76); Imga (Rafa Cruz, min. 60), Emeka y Roberto Tomás (Trujillano, min. 65).

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0 – China: Jiang; Zhang, Nan, Li, Jin (Liu, min. 84); Zhou, Xu, He (Liang, min. 84), Kuang (Shuai, min. 46); Wan (Li, min. 84) y Zhao (Jin, min. 60).

Goles: 1-0, min 40: Pesquer, de penalti. 2-0, min. 47+: Tunkara. 3-0, min. 73: Emeka. 4-0, min. 80: Emeka. 5-0, min. 85: Trujillano.

Árbitro: Mathias de Armas (Uruguay).

Incidencias: Primer partido del grupo H del Mundial sub-17 de fútbol disputado en el complejo Aspire Zone de Doha. EFE