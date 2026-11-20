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Ciudad Real, 20 nov (EFE).- El BM Caserío Ciudad Real ha vencido en la última acción de partido al Bathco Torrelavega (27-26) en un gran partido de ambos equipos que se dejaron todo sobre la pista, imperando las defensas y las porterías sobre los ataques.

Y es que el choque fue vibrante, con un Caserío muy entregado en defensa 6-0, que paraba los ataques de los cántabros, con lo que los ciudadrealeños se aseguraban proteger bien su portería y dificultar las acometidas del Torrelavega.

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Estos, con mayor presencia física, y mas kilos en defensa, siempre iban por delante en el marcador, con un solo gol de diferencia, con lo que el primer parcial denotaba esa igualdad a 3-3, en el luminoso.

Fue a partir de aquí, cuando la mayor intensidad defensiva del Torrelavega, hizo que los de Jacobo Cuétara se fueran de hasta 3 goles (4-7), poco antes del minuto 10.

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Los locales, con dos goles consecutivos en los siguientes dos minutos se puso a un gol, 6-7, igualaron de nuevo en el minuto 20 (9-9) y se pusieron por delante en el 22 (10-9).

Aquí Caserío defendía con mucha mayor intensad, mientras la mayor envergadura de los cántabros les permitía abrirhueco en el 6-0, tras muchos choques.

De nuevo la igualdad se rompió, con tres fallos en ataque local, que aprovecho el Torrelavega para sellar el primer tiempo con 11-14.

La segunda parte, fue a un más intensa, ya que Caserio igualaba a 15 en el minuto 35 y Torrelavega, pasaba a defender en avanzado, con lo que la igualdad seguía en el 40 (18-18).

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En el minuto 45, el Caserío seguía defendiendo en el 6-0, con aportación, en este periodo de Juan Bar, con 7 paradas de ocho lanzamientos.

Así, Caserio y Torrelavega, peleaban ya sin cuartel por cada posesión y el partido se mantenía con igualdad hasta el 24-22, del minuto 55, que coincidió casi con la expulsión de Oggi Baldusson, en el minuto 57:20 y que resultó clave para los intereses del Caserío.

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Así, igualaba Torrelavega 24-24, de inmediato, con lo que los 2:40 para el final, con un jugador menos, se le podía atragantar a los de Santi Urdiales, que encontraban en el pivote Nacho Plaza, con 7 goles de ocho lanzamientos a su mejor efectivo, junto a la defensa 6-0 y el portero Juan Bar.

Con empate a 26-26, Santi Urdiales, pidió un tiempo muerto, para dibujar la última jugada, con gol de Nacho Plaza y parada de Juan Bar, con lo que BM Caserio sumaba otros dos puntos (27-26), contra otro de los grandes el Bathco Torrelavega.

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Ficha técnica:

27 - Caserío (11+16): Santi Giovagnola (P), Sergi Mach (2), Jorge Maqueda (5), Nacho Plaza (7), Sergio Lopez (1), Aitor Albizu (3), y David Cadarso (4p). Siete inicial. También jugaron, Juan Bar (PS), Oggi Baldusson (-), Adri Omeragic (-), Alonso Moreno (-), Pedro Sosa (1), Javi Domingo (1), Hugo Poladura (2p) y Sergio Casares (1).

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26 – Bathco Torrelavega (14+12): Rangel da Rosa (P), Javier Muñoz (2, 1p), Juanjo Fernández (-), Jakub Prokop (4), Mikael Lopes (2), Isidoro Martínez (4, 3p), y Ángel Fernández (4). Siete inicial. También jugaron, Saeid Barkhordari (PS), Marcio Silva (1), Jokin Aja (3), Facundo Cangiani (2), Marko Jurkovic (-), Frank Cordies (2), Lucas Ororio (1), Nicolae Colunga (-) y Diego Gandara (1).

Árbitros: Los castellano leonese Cristian da Silva Barbadaes y Luis Colmenero Guillen. Excluyeron por dos minutos a los locales, Oggi Baldulsson y Aitor Albizu, y a los visitantes, Jokin Aja, Javier Muñoz, Marcio Silva y Juanjo Fernández, Expulsaron en el minuto 57:20 a Oggi Baldussson, del BM Caserio Ciudad Real Parciales cada cinco minutos: 3-3, 4-7, 7-8, 9-9, 10-11, 11-14 (primera parte); 15-15, 18-18, 19-20, 21-21, 23-22 y 27-26 (final del partido).

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Incidencias: Décimo partido de Liga Asobal, disputado en el Pabellón del Quijote Arena de Ciudad Real, al que han asistido 4.178 espectadores. EFE

an/asc