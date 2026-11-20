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Madrid, 20 nov (EFE).- La XXX edición del Premio Alfaguara de novela se fallará el miércoles 27 de enero de 2027, una edición especial que celebra los treinta años del galardón y que ha recibido un total de 1.148 manuscritos de varios territorios de habla hispana, especialmente de España, Argentina, Colombia y México.

El premio, uno de los más importantes galardones literarios otorgado a una obra inédita escrita en español, está dotado con 175.000 dólares estadounidenses (147.000 euros, aproximadamente), una figura del escultor español Martín Chirino (1925-2019) y la publicación de la novela de forma simultánea en España, Estados Unidos y América Latina.

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De las 1.148 obras presentadas, 505 provienen de España, 169 de Argentina, 149 de Colombia, 139 de México, 65 de Estados Unidos, 55 de Chile, 36 de Perú y 30 de Uruguay. En total, son 8 manuscritos más que en la pasada edición.

El jurado está presidido por el autor dominicano Junot Díaz, ganador del Premio Pulitzer en 2008 por la novela 'La maravillosa vida breve de Óscar Wao'.

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Al escritor le acompañan en el jurado la escritora Marta Jiménez Serrano, el dramaturgo y guionista Alberto Conejero, la codirectora general de Penguin Random House Grupo Editorial Portuga Clara Capitao; la directora del área de ficción de Penguin, Eva Schubert, el periodista y anterior director de Alfaguara, Juan Cruz Ruiz -quien relanzó este premio en 1998 durante su mandato-, y la actual directora de la editorial, Pilar Reyes, quien cuenta con voz, pero no voto.

En 2026, el ganador del Premio Alfaguara de Novela fue el escritor mexicano David Toscana por la novela 'El ejército ciego'. Con anterioridad recayó en autores como Guillermo Saccomanno por 'Arderá el viento', Sergio del Molino por 'Los alemanes', Guillermo Arriaga por 'Salvar el fuego', Ray Loriga por 'Rendición' o Carla Guelfenbein por 'Contigo en la distancia'.

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Alfaguara, sello fundado en 1964 y que desde 2014 forma parte de Penguin Random House Grupo Editorial, celebró este premio por primera vez un año después de su fundación.

Más de tres décadas después, en 1998, el galardón fue relanzado por Juan Cruz Ruiz, quien en esta edición forma parte, además, del jurado. En esta última etapa, a través de sus veintiocho ediciones, las obras ganadoras han sumado más de tres millones de lectores. EFE

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