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Barcelona, 20 nov (EFE).- El Barça perdió este viernes contra el Estrella Roja (100-103) en el Palau Blaugrana en un duelo igualado, con múltiples alternancias en el marcador, que se decidió en el último minuto de la prórroga (100-103) y que terminó con protestas en el bando catalán por el criterio de los colegiados.

Los azulgranas terminaron molestos con el arbitraje, en especial por los tiros libres concedidos al equipo serbio y por una falta final de Josh Nebo sobre Tyson Carter sancionada como disruptiva, acción que acabó con Joel Parra eliminado por protestar, abandonando la pista enfadado tras mostrarle el escudo a los tres colegiados.

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El alero catalán, con 20 puntos, destacó junto a Darío Brizuela (22) y Justin Robinson (21) en el conjunto azulgrana, que encadenó la segunda derrota consecutiva en la Euroliga y se alejó a dos triunfos del liderato. Tyson Carter fue el máximo anotador visitante con 31 puntos.

Todavía sin el recién fichado Killian Hayes, el Barça tampoco pudo contar con los lesionados Kevin Punter, Umoja Gibson, Tosan Evboumwan y el inédito Yoan Makoundou, mientras que el Estrella Roja también tenía ausencias de calado, como Chima Moneke y Jonathan Motley.

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Ya fuera por las bajas o por la exigencia del calendario, ambos equipos saltaron a la pista con la mirilla torcida (6-2, min.5), y no se entonaron en ataque hasta la entrada de las segunda unidades.

Brizuela revitalizó la ofensiva azulgrana, secundado por Núñez en la dirección y bien conectado en la pintura con Balcerowski (16-4, min.8), pero el cuadro serbio reaccionó gracias a Butler, que enlazó 7 puntos al final del cuarto (23-15).

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Dos triples de Parra y Minaya situaron la máxima ventaja local al arranque del segundo asalto (29-15, min.11), pero el Estrella Roja replicó con un parcial de 0-9 que forzó el tiempo muerto de Sekulic.

El parón no alteró la inercia del duelo, pues al Barça perdonaba lanzamientos liberados y le costaba horrores generar en el ataque estático, más allá de algún chispazo de Brizuela o triple aislado.

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Y en el Estrella Roja, que imponía su físico en la defensa y el rebote, irrumpieron Carter, con dos triples seguidos, y Ojeleye, con 7 puntos en el cuarto, para voltear el marcador al descanso (40-44).

Trató de reaccionar el Barça tras el descanso, impulsado por Parra y Martin, pero el Estrella Roja se mantuvo por delante a base de triples, comandado por Carter, en estado de gracia (49-58, min.24).

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Lejos de bajar los brazos, los azulgranas endurecieron la defensa, metieron al público en el partido y, liderados en ataque por Brizuela y Robinson, apretaron el marcador al final del tercer cuarto (66-68).

El Barça siguió remando hasta situarse por delante en el marcador con dos triples de Robinson y Parra (83-79, min.37), pero cuando lo tenían todo a favor, encadenó un error tras otro -sobre todo Martin, con dos pérdidas y un mal tiro fallado- y el Estrella Roja entró al minuto final en ventaja.

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Balcerowski, con una canasta y un robo providenciales, empató el partido y Robinson perdonó el triple que habría evitado la prórroga. La igualdad imperó en el tiempo extra, con alternancias constantes hasta el minuto.

Dos tiros libres de Butler, un tapón de Koloko a Robinson y una falta disruptiva de Nebo sobre Carter sentenciaron el partido. La acción desembocó en las protestas y la expulsión de Parra, y el Estrella Roja amarró el triunfo desde la línea de personal (100-103).

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Ficha técnica

100. Barça (23+15+26+19+13): Robinson (21), Minaya (6), Parra (20), Martin (4), Nebo (7) -equipo inicial-, Núñez (4), Balcerowski (11), Umude (3), Brizuela (22), Nkamhoua (-), Ubal (2)

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103. Estrella Roja (15+29+24+17+18): Jones (-), Weiler-Babb (7), Nwora (13), Ojeleye (9), Koloko (11) -equipo inicial-, Carter (31), Kramer, Izundu (2), Dobric (4), Butler (16), Davidovac (8), Baldwin (2).

Árbitros: Emin Mogulkoc (TUR), Ioannis Foufis (GRE) y Christian Theis (ALE). Eliminaron con cinco faltas al local Umude (min.43) y con dos faltas técnicas al local Parra (min.45). Señalaron falta técnica al visitante Kramer (min.31).

Incidencias: partido de la jornada 13 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 4.915 espectadores. EFE

(foto)