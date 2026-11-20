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Andorra la Vella, 20 nov (EFE).- El Leganés sumó su segunda victoria consecutiva este viernes, por 1-3, y confirmó su reacción a costa de un Andorra hundido en todos los sentidos y que jugó en inferioridad numérica desde del minuto 16 por la expulsión de Hugo Solozábal.

Andorra y Leganés protagonizaron un comienzo de partido frenético y en el minuto 6 un grave error defensivo de Marc Domènech, que se quedó corto en una cesión al portero Pau López, no lo aprovechó Álex Sancris. El madrileño se quedó sólo y busco el pase de la muerte para Álvaro Morata, pero no impacto bien al balón y lo rechazó Lautaro Spatz.

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Diez minutos después, el Andorra se quedó con un jugador menos por la expulsión de Hugo Solozábal, que pisó, en su búsqueda del balón, a Miguel Atienza. El exjugador del Leganés recibió amarilla, pero, tras la intervención de VAR, vio la roja directa.

Aún así, los de Gerard Piqué y Jaume Nogués, con Carles Manso como cabeza visible del equipo técnico, estuvieron a punto de adelantarse en el marcador en el minuto 20 con un remate de cabeza de Lautaro Spatz a la salida de un córner que desvió a saque de esquina, con una gran intervención, Luca Zidane.

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En el minuto 30, Carrique adelantó al Andorra al marcar de volea tras un pase de Moró Sidibe.

Los de Luis Miguel Carrión reaccionaron y en el minuto 36 empataron el encuentro. Álvaro Morata aprovechó un error defensivo de Lautaro Spatz y asistió a Álex Millán, que superó a Pau López.

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En el 44, Álvaro Morata completó la remontada con un remate de primeras en el primer palo después de un centro medido de Sancris.

A los tres minutos del tiempo añadido de la primera mitad, el árbitro pitó penalti de Marc Domènech sobre Unax del Cura. Lo lanzó Dani Rodríguez, Pau López rechazó el balón y Miguel Atienza lo envió por encima del larguero.

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Tras el descanso, Pau López tuvo que intervenir nada más empezar rechazando un remate de cabeza de Álex Millán.

En el minuto 61, Carrique tuvo el empate con un disparo seco que rechazó Luca Zidane, pero los de Luis Miguel Carrión sentenciaron el duelo en el 82 con un gol de Naim García tras una asistencia de Gharbi.

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En los minutos de prolongación, Enes Sali estuvo a punto de poner emoción al partido, pero su disparo con rosca lo rechazó de manera espectacular Luca Zidane y el Andorra continúa en zona de descenso.

- Ficha técnica:

1 - Andorra: Pau López; Juan Sebastián, Lautaro Spatz, Bomba, Marc Domènech (Rijkhoff, m.60); Hugo Solozábal, Schneider (Golubovic, m. 90), Carrique; Hugo López (Nacho Quintana, m.60), Moró Sidibe (Enes Sali, m.77) y De León (Efe Akman, m.60).

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3 - Leganés: Luca Zidane; Jorge Martínez, Lalo Aguilar, Ignasi Miquel, Marvel (Enric Franquesa, m. 79); Dani Rodríguez, Miguel Atienza, Sancris (Naim García, m. 79), Unax del Cura (Kechta, m. 70); Álex Millán (Gharbi, m.60) y Morata (Soko, m.70).

Goles: 1-0, M.30: Carrique. 1-1, M.36: Álex Millán. 1-2, M.44: Morata. 1-3, M.82: Naim García.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla. Mostró tarjeta roja directa a Hugo Solozábal (m.16) y mostró amarilla a Juan Sebastián (m. 60) y Nacho Quintana (m. 92), del FC Andorra; y a Álex Millán (m.10), Miguel Atienza (m. 46) y Jorge Martínez (m. 75), del CD Leganés.

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion disputado en el Nou Estadi de la FAF de Encamp ante 2.022 espectadores. EFE

vds/and/ism