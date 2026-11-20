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Bilbao, 20 nov (EFE).- Un gol de Roberto Fernández en la segunda parte dio la victoria al Espanyol en San Mamès frente al Athletic Club (0-1) y endulzó el estreno de Eder Sarabia en el banquillo blanquiazul.

En el minuto 66 el delantero internacional decidió el partido tras superar a Unai Simón con calidad después de un buena carrera aprovechando un desajuste defensivo de los locales.

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Por parte de Athletic, muy desacertado en ataque, su mejor oportunidad llegó a la media hora en un tiro de Iñaki Williams desviado a córner por Fortuño en una buena intervención. EFE

ibn/ism