Bilbao, 20 nov (EFE).- Un gol de Roberto Fernández en la segunda parte dio la victoria al Espanyol en San Mamès frente al Athletic Club (0-1) y endulzó el estreno de Eder Sarabia en el banquillo blanquiazul.
En el minuto 66 el delantero internacional decidió el partido tras superar a Unai Simón con calidad después de un buena carrera aprovechando un desajuste defensivo de los locales.
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Por parte de Athletic, muy desacertado en ataque, su mejor oportunidad llegó a la media hora en un tiro de Iñaki Williams desviado a córner por Fortuño en una buena intervención. EFE
ibn/ism
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