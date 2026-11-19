24/01/2026 El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). Puigdemont ha convocado una cumbre extraordinaria con toda la cúpula del partido, diputados y algunos de sus alcaldes con motivo de los recientes incidentes en la red ferroviaria y las carreteras catalanas causados por el accidente de un tren de Rodalies en el municipio barcelonés de Gelida del pasado martes. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press

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El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha sacado pecho de los logros conseguidos en esta legislatura gracias a los acuerdos que alcanzaron con el Gobierno de Pedro Sánchez: "Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España".

En una entrevista en El Mundo recogida por Europa Press, ha explicado que los socialistas llamaron a su puerta para negociar el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez y que quisieron probar hasta qué punto llegaba "su ambición por el poder y su cinismo" porque, según él, les habían dicho de todo en la anterior legislatura.

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En esta negociación, ha asegurado, dejaron claro a los socialistas que no confiaban en ellos pero que intentarían aprovecharse de su "ambición política para intentar conseguir cosas que ellos mismos habían dicho que eran imposibles".

Sobre qué cuestiones se pusieron sobre la mesa, trasladaron al PSOE su disposición a hablar si se abordaba cómo resolver el conflicto entre Catalunya y el resto de España, lo que requirió mucho esfuerzo: "Ellos iban al supermercado. Iban a decir: 'A ver qué queréis de la lista de la compra' y se encontraron que nosotros no queríamos eso".

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Además de la carpeta de competencias, financiación, decretos e inversiones, Puigdemont ha detallado que, cuando tocó afrontar las bases del conflicto, reclamaron un diálogo que tuviera lugar en un espacio neutral --en Suiza-- y que se pudiera dar fe de los avances u obstáculos del proceso.

"Nos pidieron un acuerdo de legislatura y dijimos no", ha añadido el expresidente catalán, tras admitir que creyeron que los socialistas no iban a aceptar sus demandas, como la de la mediación internacional o la de la amnistía.

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SOBRE SÁNCHEZ

Sin embargo, sí las aceptaron y quedaron recogidas en el acuerdo de Bruselas: "Mi percepción de Pedro Sánchez, que para mí es una persona amoral y con una ambición desmedida, era hasta dónde podíamos empujarle y llevar para que nosotros pudiéramos sacar provecho".

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En relación a si plantearon al Gobierno desactivar todos los procedimientos judiciales a través de la Fiscalía o el Tribunal Constitucional, ha concretado que lo que hicieron fue una descripción "del 'lawfare', de una persecución política organizada para criminalizar y desactivar el independentismo".

También ha reiterado que un emisario del PSOE le ofreció una serie de indultos que no aceptó, dejándole claro que estaba dispuesto a quedarse toda la vida en Bélgica si era necesario, y su partido les avisó de que la Ley de Amnistía se tenía que cumplir y que cualquier obstáculo del Estado a su aplicación lo entenderían como un "incumplimiento".

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TC

Al preguntársele si da por hecho que el Gobierno ha controlado en todo este proceso al TC, ha apuntado que su experiencia con el Estatut le hace ser muy prudente con este órgano y con los magistrados progresistas, porque su mayoría fue la que acabó "dinamitando" el texto.

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"De hecho, hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), incluso un poco más tarde, yo estaba convencido que no nos iban a dar la razón en mi caso", ha resaltado.

El expresidente catalán ha negado que, cuando la relación de Junts y el Gobierno, comenzó a deteriorarse, se pusiera sobre la mesa la posibilidad de celebrar un referéndum, pese a destacar que esto está escrito en el acuerdo de Bruselas.

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"No llegamos a crear las condiciones para abordar estas carpetas porque se iban embarrando, yo creo que de forma deliberada, el cumplimiento de los acuerdos a los que ya habíamos llegado", ha explicado, además de negar también que, con la ruptura con el PSOE, les ofrecieran la posibilidad de un concierto económico.

Según Puigdemont, habría sido una huida hacia adelante que puede que, en el caso de que la hubieran comprado, no habrían cumplido: "El problema ya no era de propuestas, era de cumplimiento".

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INMIGRACIÓN

En las contactos con los socialistas, ha revelado que los llevaron bastante al límite en la negociación de la ley para delegar las competencias en materia de inmigración a Catalunya, donde "sólo a última hora, con la ruptura asegurada en la mesa, claudicaron con la presencia de Mossos d'Esquadra en los controles fronterizos, con que el NIE lo hiciera la administración catalana y algún otro punto más en ese sentido".

En materia de financiación, ha explicado que llegaron al límite porque en Junts rechazaron hablar de ningún otro modelo que no pasara por el concierto: "Aunque nos ofrecieron de todo, incluso chantaje narrativo: '¿Cómo vais a renunciar a tanto dinero?".

NINGÚN CONTACTO CON SÁNCHEZ

Sin revelar quién fue el interlocutor socialista en las negociaciones, Puigdemont ha puntualizado que nunca habló directamente con Sánchez, con el que no ha tenido contacto alguno, ni por teléfono ni en persona, desde que vive en Bélgica.

Además de reivindicar el redactado de los puntos más críticos de la Ley de Amnistía, ha reconocido que la negociación corrió riesgo cuando votaron en contra del primero cuando "no se podía votar un texto que dejaba fuera a mucha gente que ahora se ha visto beneficiada".

Para Puigdemont, los socialistas aceptaron culturalmente la idea de la amnistía: "Esto fue bastante fácil y ahí vino mi sorpresa porque yo pensaba que iban a lucharlo un poco más. Era evidente que aquello era una derrota que el PSOE iba a propiciar a España y que era una victoria del campo independentista".

ZAPATERO

También ha precisado que la figura del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero apareció ya en la negociación de los acuerdos de Bruselas tras rechazar que este papel lo ejerciera el ministro Félix Bolaños porque no se fiaban de él.

En su opiníon, Zapatero tiene "una visión de la España plural de lo más avanzado que ha podido formular ningún primer ministro español", también en su aproximación cultural al conflicto entre Catalunya y el resto de España.

A su juicio, la posición de Zapatero era mucho más laxa que la del Gobierno, pese a que cuando hablaba creen que lo hacía "en nombre del PSOE".

Sobre si advirtió una ambición insospechada en su persona, ha manifestado que jamás llegó a esta conclusión porque, entre otras cosas, "él ya tenía la ambición sublimada, lo había hecho todo".