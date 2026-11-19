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Santiago de Compostela, 19 nov (EFE).- El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó este jueves que la FIFA no admite la propuesta de una sede única compartida entre Bilbao y San Sebastián para el Mundial 2030 de fútbol.

“Se pedía que hubiera una sola sede con dos estadios y FIFA, en este momento, dice que no, que en el País Vasco hay dos sedes, así que ahora le toca a ellos decidir”, declaró a los periodistas el presidente de la RFEF tras realizar una ofrenda con la Copa del Mundo al Apóstol Santiago en la Catedral de la capital de Galicia.

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En este sentido, Louzán avanzó que la idea del Gobierno vasco es que haya una sede conjunta “con dos estadios” -Anoeta y San Mamés-, algo que la FIFA no acepta.

“Ahora le toca al Gobierno vasco y al alcalde de San sebasitán decidir qué papel quieren tener aquí”, apuntó el presidente de la Federación, quien dijo que “sin duda” la final del Mundial 2030 será en España, aunque no quiso pronunciarse si será en Madrid o en Barcelona.

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El dirigente de la RFEF también reveló que “en las próximas semanas” emisarios de la FIFA acudirán a Vigo y Valencia para evaluar las candidaturas de ambas ciudades.

“El resto va todo bien. La cuenta atrás ha empezado, ahora toca consolidar ese gran proyecto que tenemos de país para que sea un Mundial memorable para nuestro país”, apuntó Louzán, quien mostró su deseo de que Balaídos acoja partidos de la próxima cita mundialista.

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“Vigo ahora tiene una oportunidad y ojalá pueda aprovecharla para ser una de las sedes. Mi compromiso es que Vigo pueda ser una de las sedes, pero eso no depende tanto de nosotros, depende más de la candidatura de ciudad y de que FIFA nos diga si reúne las condiciones”, concluyó. EFE

dmg/apa