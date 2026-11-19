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Madrid, 19 nov (EFE).- La Policía Nacional ha aprovechado el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de la década, para lanzar una serie de advertencias en redes sobre las "misiones" que "es mejor dejar" dentro del GTA, porque "la vida real no es un juego".

"Adelantamientos imposibles, velocidades excesivas, maniobras peligrosas. El GTA puede parecer divertido, pero en la vida real, si conduces así y pones en peligro la vida de otras personas, puedes acabar detenido por conducción temeraria", avisa la Policía Nacional en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

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En el vídeo, realizado con inteligencia artificial que recrea imágenes con la misma estética del videojuego, la Policía hace referencia a una de las mecánicas más conocidas del Grand Theft Auto, las "estrellas de búsqueda" que indican cuando los agentes persiguen al personaje.

"En GTA puedes bajarte de un coche, robar otro y seguir con la aventura como si nada. En la vida real, sustraer un vehículo es delito, incluso aunque tu inacción sea entregarlo más tarde. En GTA, cuándo aparecen las estrellas de búsqueda, puedes intentar perder de vista a la policía en la vida real. Ignorar las indicaciones de los agentes y emprender una huida peligrosa puede tener consecuencias penales. En GTA todo vale, pero en la vida real no es un juego", apunta el cuerpo.

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En desarrollo desde hace más de 13 años y con un presupuesto entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, Grand Theft Auto VI está llamado a ser uno de los videojuegos más exitosos de la presente generación de consolas, alcanzando por el momento un éxito rotundo entre la crítica especializada y los usuarios, hasta el punto de que centenares han solicitado el día libre para poder disfrutar del lanzamiento. EFE