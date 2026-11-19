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Madrid, 19 nov (EFE).- Las empresas del metal necesitarán incorporar alrededor de 350.000 trabajadores en los próximos años, en un contexto marcado por un profundo relevo generacional, según la patronal Confemetal, que insta a impulsar una Estrategia Nacional de Talento Industrial y Tecnológico que refuerce la FP Dual.

En su "Agenda por la competitividad", Confemetal diagnostica las barreras para la actividad económica y empresarial y propone diez ejes de acción más allá de la legislatura y el contexto político.

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Entre ellos, insta a los futuros gobiernos a reforzar la FP Dual, facilitando la participación de las pymes en los procesos formativos, promoviendo la incorporación de jóvenes a las profesiones técnicas y fomentando la transferencia intergeneracional del conocimiento.

Asimismo y en un contexto de relevo generacional, reclama garantizar que los recursos procedentes de la cuota de formación reviertan efectivamente en empresas y trabajadores a través de la formación continua.

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En materia de absentismo, Confemetal reclama impulsar un gran pacto de Estado sobre incapacidad temporal que mejore la coordinación entre administraciones sanitarias, Seguridad Social, agentes sociales y mutuas colaboradoras, reduciendo tiempos de gestión y recuperación.

Asimismo, pide favorecer un mayor aprovechamiento de la capacidad asistencial de las mutuas, respetando plenamente la autonomía de la negociación colectiva y las soluciones acordadas en cada sector y territorio.

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"La competitividad de las empresas depende de que las reglas del juego sean las mismas para todos", asegura Confemetal, al tiempo que reclama reforzar los mecanismos de vigilancia de mercado y control del cumplimiento normativo, garantizando un marco de igualdad para todos los operadores económicos.

Otra de sus propuestas pasa por impulsar un gran plan de infraestructuras energéticas que acelere el desarrollo de redes de transporte y distribución, facilite el acceso a capacidad para nuevos proyectos industriales y garantice un marco regulatorio estable basado en el principio de neutralidad tecnológica.

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A su juicio, España debe disponer de un mix energético competitivo, seguro y diversificado.

Asimismo, aboga por lanzar una estrategia nacional de inversión productiva respaldada por grandes acuerdos de Estado y unos Presupuestos Generales del Estado que aporten continuidad y previsibilidad a medio y largo plazo.

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Esta estrategia, dice Confemetal, debe priorizar las infraestructuras energéticas y de transporte por carretera, ferroviario, portuario, aeroportuario e intermodal y reforzar las capacidades industriales vinculadas a la defensa y la seguridad.

También impulsar programas permanentes de renovación de bienes de equipo, medios de transporte, instalaciones, equipamientos industriales y tecnológicos, y otros activos productivos estratégicos.

Reconocer expresamente a la servindustria como parte integrante de la política industrial española es otra de las propuestas de la patronal.

En este sentido, plantea incorporar las actividades de instalación, mantenimiento, reparación y servicios industriales en las estrategias de reindustrialización, transición energética y modernización productiva, así como garantizar su acceso efectivo a programas de apoyo, financiación y ayudas públicas.

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Avanzar hacia un marco fiscal y financiero que facilite el crecimiento empresarial y la simplificación normativa y burocrática constituyen otra de las propuestas, que se suman al refuerzo del respeto institucional al diálogo social y a la negociación colectiva.

Asimismo, plantea el impulso de un marco laboral estable y predecible "que evalúe el impacto acumulado de los costes laborales no salariales sobre la competitividad, el empleo y los salarios".

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Confemetal, a través de sus 78 organizaciones territoriales y sectoriales, representa a unas 220.000 empresas que diseñan, fabrican, suministran, distribuyen, instalan y mantienen los bienes, equipos y tecnologías que hacen posible el funcionamiento de la economía, dando empleo a más de dos millones de trabajadores. EFE