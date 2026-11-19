Guardar

Pontevedra, 19 nov (EFE).- La Federación Española de Balonmano (RFEBM) ha comunicado a los clubes que mañana, viernes, se volverá a realizar el sorteo de la segunda fase de la Copa del Rey para evitar suspicacias.

Mientras los presentadores anunciaban el nombre de los equipos que conformaban cada grupo, en la pantalla apareció el emparejamiento entre el Eivissa y el Frigoríficos del Morrazo que posteriormente acabaría siendo el segundo enfrentamiento de esta ronda.

PUBLICIDAD

La reclamación de la Federación Gallega de Balonmano provocó que el ente presidido por Francisco Blázquez decidiera anular el resultado del sorteo y repetirlo mañana por la mañana, informaron a EFE fuentes de los clubes gallegos que estaban representados en este sorteo.

El Frigoríficos del Morrazo había quedado emparejado con Eivissa, el Cisne con el Proin BM Sevilla y el OAR Coruña con el Villa de Aranda. EFE

PUBLICIDAD

dmg/jl