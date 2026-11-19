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ELECCIONES DEBATE

Sánchez y Feijóo debaten cara a cara y el resto de candidatos continúan su campaña

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Madrid (EFE).- El debate cara a cara entre los candidatos Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) marcará el séptimo día de campaña, el último para solicitar el voto por correo, una jornada en la que líderes como Santiago Abascal (Vox), que estará en Gijón (Asturias), o Ada Colau (Frente Amplio) en Valencia, buscan distinguirse.

Sánchez y Feijóo afrontan este jueves su único cara a cara antes del 29N, al que los socialistas afirman que su líder acude con respuestas para todo y la intención de movilizar a los suyos, mientras que PP avanza que su líder conjugará el sentido de Estado con un examen exigente al presidente del Gobierno.

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ELECCIONES GENERALES

El plazo para solicitar el voto por correo para el 29N acaba este jueves

Madrid (EFE).- El plazo para pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 finaliza este jueves.

El certificado de inscripción en el censo electoral es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia, que luego se podrá hacer efectivo hasta el 25 de noviembre con la documentación que los interesados habrán recibido en la dirección indicada en su solicitud.

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LIBERTAD RELIGIOSA

Presentan informe sobre recepción de denuncias de delitos de odio por motivos religiosos contra católicos

Madrid (EFE).- La Oficina de Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) presenta este jueves, tras su creación en junio de 2025, su primer informe anual sobre recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos contra fieles católicos.

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El informe, además de recopilar los datos ofrece sus conclusiones.

EDUCACIÓN PROFESORADO

Presentan el Informe del Defensor del Profesor estatal y el del Profesor de Madrid

Madrid (EFE).- El sindicato de docentes ANPE presenta este jueves el Informe del Defensor del Profesor estatal y el Informe del Defensor del Profesor de Madrid correspondientes al curso 2025/2026.

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El informe anual del Defensor del Profesorado que elabora el sindicato ANPE el año pasado contempló más de 2.000 denuncias.

PERSONAS SIN HOGAR

Presentación de un informe sobre la discriminación que sufren las personas sin hogar

Madrid (EFE).- La entidad Hogar Sí presenta este jueves, , un informe sobre aporofobia, discriminación y violencia que sufren las personas en situación de sinhogarismo en España.

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La presentación correrá a cargo de Hogar Sí y el Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas (CIDH) de la Universidad de Salamanca.

RAE PLENO

La RAE celebra un pleno extraordinario en la Mezquita-Catedral de Córdoba en homenaje a Góngora

Córdoba (EFE).- La Real Academia Española (RAE) celebra este jueves un pleno extraordinario en la Mezquita-Catedral de Córdoba para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Góngora, que se cumple en 2027 (Córdoba, 11 de julio 1561-23 de mayo 1627).

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La reunión del máximo órgano de gobierno de la Academia, habitualmente a puerta cerrada, será pública en esta ocasión y estará presidida por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

EL TIEMPO

Lluvias en el norte, rachas fuertes de viento y descenso generalizado de temperaturas

Madrid (EFE).- Este jueves se registrarán precipitaciones persistentes en Galicia, Asturias y León, con rachas muy fuertes de viento en el litoral cantábrico oriental y en regiones de los tercios norte y este peninsular y Baleares, con descenso generalizado de temperaturas provocado por la entrada de una masa de aire frío.

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La jornada estará marcada en la Península y Baleares por el paso de un frente y la posterior entrada de una masa de aire frío que dejarán cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste y poco nubosos en el resto, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

EFE

plv